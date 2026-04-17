El Héroe de Tres Cantos no es un título oficial, pero sí un clamor popular. Sí, un calificativo ganado a pulso a base de intervenciones determinantes. Lo de Juan Carlos L. P. es, sencillamente, excepcional. Este veterano de la Guardia Civil cuenta con una hoja de servicios extraoficial que solo nos lleva a una conclusión: el instinto no se jubila. Bien lo sabe ya el atracador que tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino.

Les ponemos en contexto. Hace una semana, una mujer mayor acababa de retirar 900 euros en un cajero automático de una sucursal bancaria. Un delincuente, al acecho, le robó el dinero y emprendió una huida a la carrera. El grito de auxilio de la víctima fue la señal de salida para Juan Carlos, quien inició una persecución a pie. El ladrón, viéndose acorralado por un hombre que no se daba por vencido y que le ganaba terreno a cada zancada, comprendió que no escaparía sin más. En un acto de desesperación, el delincuente arrojó el botín al suelo para facilitar su huida en un vehículo que le esperaba metros más adelante. Juan Carlos recuperó hasta el último céntimo. Un rato después, y ya en dependencias policiales, el agente se encontró con la anciana, a quien devolvió su dinero. Ella, entre lágrimas de incredulidad, agradeció la actuación de su héroe, el Héroe de Tres Cantos. Este hombre ya es toda una institución en esta localidad de la Comunidad de Madrid. Y su nombre ya había saltado a los titulares en 2024.

Salvó la vida de una niña en un parque infantil

El escenario en este caso fue tan cotidiano como un área de juegos infantiles en un centro comercial local. Una tarde cualquiera se transformó en pesadilla cuando una niña de apenas cuatro años, tras una mala caída desde un columpio, quedó tendida en el suelo, cianótica y sin pulso. Mientras el pánico paralizaba a los presentes, Juan Carlos, que paseaba de paisano, no dudó. Se abrió paso entre la multitud, y encontró a un padre desesperado que intentaba reanimar a su hija sin éxito. El subteniente tomó el control de la situación: evaluó las constantes, despejó las vías respiratorias y aplicó las maniobras de reanimación con una precisión quirúrgica. "Fueron segundos que parecieron horas", relatarían más tarde los testigos. La niña comenzó a respirar, y poco después llegó desde Colmenar Viejo una ambulancia medicalizada que atendió a la menor, reconociendo la médico in situ la importancia de la maniobra realizada por el agente.

Una vida dedicada al servicio

Desde su ingreso en el Colegio de Guardias Jóvenes en 1979, este subteniente ha demostrado con creces su valentía y compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y desde luego, Juan Carlos L. P. es, para los vecinos de Tres Cantos, el ejemplo vivo de un héroe. Habiendo pasado por unidades de élite como la lucha antiterrorista y el Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, ahora se encuentra oficialmente en situación de reserva en la Asamblea de Madrid.