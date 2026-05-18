Éxito absoluto o saturación: el debate que deja San Isidro en Madrid

Las fiestas de San Isidro han cerrado en Madrid con una sensación doble: la de unas celebraciones multitudinarias como pocas veces se recuerdan y la de un debate abierto sobre si la ciudad está preparada para asumir ese nivel de afluencia.

Y es que desde el mismo viernes 15 de mayo, el día grande, las redes sociales empezaron a reflejar una misma idea casi en bucle: "Nunca he visto tanta gente". Un comentario que ha venido acompañado de vídeos de la Pradera completamente llena y de testimonios que describen la dificultad de llegar a la zona de los conciertos, moverse dentro del recinto o incluso acceder al mismo.

Con las fiestas ya finalizadas, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado de "éxito absoluto". Pese a la masificación, el edil ha asegurado que la ciudad ha respondido sin sobresaltos: "No ha habido incidencias significativas".

Un balance que se sostiene en los datos del dispositivo: 38 detenidos, 24 armas incautadas, miles de identificaciones y cacheos preventivos, además de sanciones por venta ambulante, drogas o tráfico. En el plano sanitario, Samur-Protección Civil ha realizado 302 intervenciones, ninguna de gravedad, aunque con 40 traslados hospitalarios. El pico llegó el 15 de mayo, con 176 atenciones en un solo día. Pero, en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, "ningún incidente grave"

Frente a ese diagnóstico, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha puesto el acento en el lado contrario de la experiencia: la sensación de saturación. A través de un hilo en la red social X, ha agradecido de forma explícita el trabajo de los servicios públicos y el esfuerzo de Policía Municipal, Samur y servicios de limpieza, además de asociaciones vecinales. Una valoración que el propio Almeida ha recibido como una aportación "constructiva".

Pero la portavoz también ha descrito "situaciones de aglomeración que llegaron al peligro real", con "vías de evacuación bloqueadas" y servicios de emergencia con dificultades para acceder durante la jornada del viernes. También habla de una participación masiva que, a su juicio, exige una planificación más exigente por parte del Gobierno municipal para evitar riesgos en futuras ediciones.

En cuanto a los conciertos, afirma que hay un problema acústico "evidente" y sostiene que el nivel actual de sonido es insuficiente para que artistas y público puedan disfrutar correctamente de las actuaciones. Su cuarta demanda: "Hacen falta el doble de baños". En su quinta y sexta, Maestre menciona el plan de movilidad y la limpieza del entorno como "insuficiente".

"San Isidro es de Madrid y de los madrileños. Precisamente por eso merece la crítica constructiva: porque lo que funciona hay que celebrarlo, y lo que no funciona hay que arreglarlo. El año que viene Almeida debe ponerse las pilas y hacerlo mejor", escribe la de Más Madrid.

Las fiestas de San Isidro son las más divertidas, las más importantes y las más madrileñas de todas. Y por eso merecen reflexión y evaluación con ánimo constructivo una vez pasadas. Son un reto enorme porque participan millones de personas, y hay que hacerlas cada vez mejor. 🧵⤵️ pic.twitter.com/DpU4cpomPw — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) May 17, 2026

Unas declaraciones que han tenido respuesta directa de Almeida, que no ha negado el debate, pero lo ha encuadrado dentro de los límites actuales de la ciudad. De hecho, ha reconocido que, con la normativa vigente, "es muy complicado dar el espectáculo que pretenden dar y el público se sintió un tanto decepcionado".

Sin embargo, aunque ha dejado la puerta abierta a estudiarse diferentes maneras de mejorar ambas experiencias, el alcalde también ha insistido en que cualquier cambio tendría que conciliarse con el descanso vecinal y dentro de la ordenanza existente.

Más contundente ha sido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que más tarde ha respondido también a Maestre diciendo no se va a modificar la ordenanza del ruido para aumentar el volumen de los conciertos. Para Carabante, la regulación actual es suficiente para compatibilizar ocio y descanso.

Además, el delegado se ha preguntado "cómo es posible que quien venga aquí a decir que se hacen muchos macroeventos y conciertos luego vaya a uno a disfrutarlo", algo que le parece fenomenal "fenomenal", aunque le suena "un poco contradictorio".