La Comunidad de Madrid invierte 11 millones para modernizar el Metro

La Comunidad de Madrid acaba de aprobar una inversión de más de 11 millones de euros para reforzar la supervisión de las estaciones de Metro y garantizar el mantenimiento de 601 máquinas expendedoras de títulos de transporte.

Unos cinco millones de euros se destinarán a modernizar los centros de control de la red. El contrato, con una duración de diez meses, permitirá pasar de seis a doce puestos y contar con uno específico para cada línea. Los nuevos estarán en Pinar de Chamartín, Ópera, Conde de Casal, Mar de Cristal, Sainz de Baranda y Plaza Elíptica.

Desde estos centros, los trabajadores pueden vigilar las instalaciones mediante cámaras, atender los interfonos o activar una escalera mecánica parada, facilitando una respuesta más rápida ante posibles incidencias.

El proyecto también prepara la futura automatización de la Línea 6, con espacios para los equipos encargados de coordinarla en Pacífico, Moncloa, Conde de Casal, Sainz de Baranda, Nuevos Ministerios, Plaza Elíptica, Avenida de América, Laguna y Príncipe Pío.

Seis millones para las máquinas

El segundo contrato reserva seis millones de euros durante cuatro años para el mantenimiento integral de 601 expendedoras. Incluye revisiones preventivas y las reparaciones necesarias.

Metro dispone de 1.259 máquinas de este tipo y ya ha comenzado a renovar el sistema de venta: cerca de 200 nuevos equipos están instalados en 71 estaciones y otros 145 llegarán hasta el próximo año.

Además, Metro prepara un servicio de teleasistencia por videollamada para que los viajeros puedan contactar en tiempo real con un agente y recibir ayuda para resolver dudas o realizar compras. Llegará antes de final de año a 209 terminales de más de 70 vestíbulos y en 2027 se extenderá a otros 144.

La medida se integra en Estación 4.0, un proyecto de nueve millones de euros financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.