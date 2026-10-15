Un acampado en Sol intenta tirar a la fuente a un reportero de Iker Jiménez

Uno de los acampados en la Puerta del Sol ha empujado a un reportero de Horizonte, el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez, contra la fuente de Carlos III, la que ahora usan como piscina los acampados. En las imágenes se ve cómo durante una conexión en directo, el periodista Unai Cano recibe el empujón y pregunta desconcertado al hombre: "¿Qué haces?". Unai insiste en que no estaba grabando a nadie, mientras el individuo le increpa y exige al equipo que se marche.

La secuencia muestra el momento en que el hombre se encara con el reportero y le empuja. Unai reacciona sorprendido y le pregunta varias veces al acampado qué está haciendo. "¡Estoy trabajando, tío!", le recrimina el periodista después, mientras el individuo continúa gritando: "¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!".

El reportero niega que estuviera grabando a los presentes: "No estoy grabando absolutamente a nadie", responde durante el altercado. Según explicó después, el hombre llevaba un rato amenazando e insultando al equipo.

La agresión a nuestro compañero Unai Cano @unaicano10 en Sol #Horizonte pic.twitter.com/mNb2nuB61X — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 15, 2026

Iker Jiménez pide que la Policía tome nota

Iker Jiménez intervino durante el incidente para pedir calma y que su compañero se alejara de esa persona. "No te preocupes, no te preocupes, Unai", le dijo, antes de reclamar a la Policía: "Al individuo que ha empujado, pues que la policía tome buena nota", afirmó el presentador.

El equipo aseguró después que se encontraba bien y que no se había producido ningún otro problema.

El tipo que agrede a Unai Cano @unaicano10 en vivo en #Horizonte pic.twitter.com/zgLUnXI5Ki — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 15, 2026

La Comunidad de Madrid ha reclamado a la Delegación del Gobierno que intervenga para levantar la acampada. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha advertido de problemas de salubridad en determinados espacios de la estación de Metro de Sol y ha pedido que se facilite el acceso para realizar labores de limpieza y mantenimiento.