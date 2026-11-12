El edificio de Gran Vía 40 se convertirá en un hotel y recuperará su fachada original

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde de manera inicial al plan especial que permitirá el uso hotelero del edificio de Gran Vía 40, un destino previsto en 1926 por el arquitecto José Miguel de la Quadra-Salcedo. La iniciativa, promovida por la propiedad del céntrico inmueble, prevé recuperar patios, cubierta y fachada y eliminar elementos añadidos que alteraron su configuración original (en concreto, parte de la entreplanta y algunos volúmenes de las últimas plantas), de manera que mejore la integración arquitectónica del inmueble y se refuercen sus valores patrimoniales.

En la actualidad, la edificación alberga actividades terciarias, con oficinas en las plantas superiores y usos comerciales y recreativos en las inferiores. Con la tramitación de este expediente, se abrirá un periodo de un mes de información pública -mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid- con el fin de que puedan presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Como consecuencia de las actuaciones, la intervención supondrá una reducción de la superficie edificada, que pasará de 5.731 a 5.116 metros cuadrados. En cuanto a la distribución funcional del futuro establecimiento, el proyecto contempla un vestíbulo de acceso en la planta baja, mientras que las habitaciones y los espacios comunes del hotel se dispondrán a partir de la segunda. Los sótanos primero y segundo albergarán instalaciones y servicios.

Conviene recordar que el inmueble está catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con nivel 2 de protección, grado estructural. También se encuentra dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural declarado como Conjunto Histórico del Recinto de la Villa de Madrid y de la Zona de Protección Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid.

A su vez, está incluido en el entorno de protección del edificio Capitol y de la iglesia de San Martín, ambos declarados Bienes de Interés Cultural, y en la zona de amortiguamiento del Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

El proyecto ya dispone de los informes favorables emitidos por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Consistorio y de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, junto a la ratificación de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español del Gobierno regional.