Madrid da la bienvenida a la Navidad en imágenes: luces, drones y Pastora Soler
La capital ha dado este sábado la bienvenida a la Navidad con un espectáculo en la plaza de Cibeles que ha combinado 500 drones, fuegos artificiales, música y la actuación de la cantante.
Madrid ha dado este sábado la bienvenida a la Navidad con un espectáculo en la plaza de Cibeles.
El inicio de la ceremonia
La ceremonia ha comenzado con una coreografía de Macarena Pitto, campeona del mundo júnior de patinaje artístico en línea en 2024 y campeona de Europa sénior en 2025, que ha bailado con una esfera luminosa en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá.
Descenso de la estrella
La puesta en escena ha arrancado con una representación del descenso de la estrella hasta las manos de la patinadora, que ha recorrido sobre sus patines el tramo hasta Cibeles para depositar la luz en el escenario.
El toque de humor
El humor ha tomado después el relevo con Carlos Latre, que ha aparecido caracterizado como Carlos III, acompañado por una corte de época de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios por Madrid 1808-1814.
Interpretación de 'Noche de paz'
La actuación de las voces del programa Creciendo de la Fundación Amigos del Teatro Real con Noche de paz ha acompañado un videomapping proyectado sobre el Palacio de Cibeles.
Exhibición en la fachada del Ayuntamiento
Medio millar de drones han dibujado en el cielo más de una decena de figuras, entre ellas campanas, velas y un gato dentro de una caja de regalo. La exhibición ha dado paso a los fuegos artificiales que han cerrado el acto.
Pastora Soler ha puesto la música a la celebración con canciones como Blanca Navidad y Quédate conmigo, con la que representó a España en Eurovisión en 2012. La cantante ha celebrado también sus 30 años de trayectoria musical.
Fuegos artificiales y homenaje a Ceuta
El momento central ha llegado pasadas las 20:00 horas, cuando Almeida ha pulsado el botón junto a los tres niños y las dos niñas de Ceuta. El alcalde ha explicado que la invitación responde a que "la Navidad es el tiempo de todos, pero especialmente de los niños". Los cinco menores, Javier Pinazo, Siraj Abdeselam, Sofía Ríos, Claudia Tinoco y Javier Sánchez, han participado en el encendido como muestra del apoyo de Madrid a Ceuta.
El encendido después de apretar el botón y lanzar los fuegos artificiales.
Proyección en el Ayuntamiento
Medio millar de drones han dibujado en el cielo más de una decena de figuras, entre ellas campanas, velas y un gato dentro de una caja de regalo. La exhibición ha dado paso a los fuegos artificiales que han cerrado el acto.
Gran asistencia
Miles de personas han asistido al encendido de las luces, que este año se extienden por más de 250 emplazamientos de la capital y cuentan con más de 14 millones de bombillas LED.
Puerta de Alcalá
La iluminación de este año incorpora más de 14 millones de bombillas LED, 131 cerezos luminosos, 7.458 cadenetas que suman 164 kilómetros y 14 grandes abetos. Las luces, además de nacimientos, estrellas y otras figuras, se distribuyen por más de 250 puntos de los 21 distritos.