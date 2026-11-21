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Fuegos artificiales y homenaje a Ceuta

El momento central ha llegado pasadas las 20:00 horas, cuando Almeida ha pulsado el botón junto a los tres niños y las dos niñas de Ceuta. El alcalde ha explicado que la invitación responde a que "la Navidad es el tiempo de todos, pero especialmente de los niños". Los cinco menores, Javier Pinazo, Siraj Abdeselam, Sofía Ríos, Claudia Tinoco y Javier Sánchez, han participado en el encendido como muestra del apoyo de Madrid a Ceuta.