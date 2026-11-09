Madrid se vuelca con la Almudena: Ayuso, Almeida, devoción y miles de dulces
La lluvia ha obligado a suspender la procesión, pero los madrileños han llenado la catedral y la Plaza Mayor para celebrar a su patrona.
Ayuso abraza a un ciudadano
Madrid celebra este lunes, 9 de noviembre, la festividad de su patrona, la Virgen de la Almudena, con la tradicional misa solemne en la catedral que lleva su nombre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido a la misa, donde ha saludado a muchos madrileños.
La lluvia, protagonista de la jornada
La lluvia ha marcado la jornada y ha obligado a suspender la tradicional procesión de la Virgen de la Almudena por las calles de la capital.
Ayuso y Álvarez de Toledo se abrazan a la entrada
Entre los asistentes a la celebración se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de la candidatura popular al Congreso por Madrid, y Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Cayetena Álvarez de Toledo a la entrada de la Catedral
La celebración ha contado igualmente con la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha sumado a los representantes políticos y ciudadanos congregados en la catedral.
Reyes Maroto atendiendo a los medios
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, también ha atendido a los medios de comunicación durante la celebración de la festividad de la Almudena, donde ha asegurado que los socialistas no acuden a pedir "milagros" a la patrona, sino que Madrid "funcione", y ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que haga posible que la ciudad responda a las necesidades de sus vecinos.
Isabel Díaz Ayuso junto al arzobispo José Cobo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido la celebración de la misa en honor a la Virgen de la Almudena junto al arzobispo de Madrid, José Cobo, y el resto de autoridades y representantes institucionales asistentes a la ceremonia.
Isabel Pérez Moñino atiende a los medios
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha participado también en los actos de la festividad de la Almudena. Moñino ha pedido por España, por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y por "el mejor futuro para todos los españoles".
Pilar Trinidad, nueva delegada del Gobierno en Madrid, en la misa
La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, también ha asistido a la celebración de la festividad de la patrona madrileña.
Ayuso, arropada por los madrileños
La presidenta madrileña ha trasladado su convencimiento de que "va a haber cambio en España" y ha asegurado que "el miedo sería a no cambiar las cosas". Ayuso ha defendido que los ciudadanos reclaman una transformación política y ha criticado la situación que atraviesa España durante sus declaraciones a los periodistas.
Homenaje a la patrona de Madrid
La celebración ha reunido a representantes políticos de distintas formaciones, además de numerosos fieles que han acudido a rendir homenaje a la patrona de Madrid.
Una monja saluda con un beso a Isabel Díaz Ayuso durante la misa de la Almudena
Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado también uno de los momentos más cercanos de la jornada al recibir el saludo y un beso de una monja durante la celebración de la festividad de la Virgen de la Almudena.
Nuevos "señuelos y trampas"
Ayuso también ha criticado la situación política y económica del país, aludiendo a las dificultades de la clase media, el encarecimiento del coste de la vida y los problemas en el transporte ferroviario. Además, ha advertido de que desde el Gobierno llegarán nuevos "señuelos y trampas".
La expectación por Ayuso
Durante la jornada, Ayuso se ha fotografiado con varios ciudadanos que han querido acercarse a ella y llevarse un recuerdo de la festividad.
Recuerdo para las víctimas de Urda por parte de Almeida
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha renovado el Voto de la Villa ante la Virgen de la Almudena en la catedral. Durante su intervención, Almeida ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y sus familiares.
La Virgen permanece en la catedral
La lluvia ha impedido que la imagen de la Virgen salga este año en procesión por las calles de la capital, por lo que ha permanecido en la catedral.
Llevar simbólicamente a la Virgen por la ciudad "desde el corazón"
Al término de la misa, el arzobispo de Madrid, José Cobo, ha animado a los fieles a llevar simbólicamente a la Virgen por la ciudad "desde el corazón".
La patrona de Madrid
Los anderos han portado la imagen de la patrona ante los fieles congregados en el interior de la catedral después de conocerse la suspensión de la procesión.
La devoción de los fieles
La celebración religiosa ha estado marcada por la devoción de los asistentes a la Virgen de la Almudena, una de las tradiciones más arraigadas de la capital.
Colas para probar la Corona de la Almudena
Numerosos madrileños y visitantes han hecho cola en la Plaza Mayor para conseguir una porción de la tradicional Corona de la Almudena, repartida gratuitamente con motivo de la festividad de la patrona.
5.000 porciones gratuitas
La Plaza Mayor ha acogido la elaboración de una gigantesca Corona de la Almudena de unos 300 kilos de peso y 25 metros de diámetro, preparada para repartir más de 5.000 porciones gratuitas.
Crema pastelera y Anís de Chinchón
Este dulce, creado en 1978 por el gremio de pasteleros madrileños como homenaje a la patrona, se elabora tradicionalmente con crema pastelera y Anís de Chinchón, ingredientes que le dan su sabor característico.
Gran expectación entre los madrileños y turistas
La degustación ha despertado gran expectación entre los asistentes, que se han acercado a los puestos de reparto para no quedarse sin probar uno de los dulces más representativos de la festividad de la patrona madrileña.
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE)
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) ha elaborado un año más este dulce gigante, que ha podido degustarse gratuitamente hasta agotar existencias. Una iniciativa que une la tradición gastronómica madrileña con la celebración del día de la Almudena.
La Plaza Mayor, a rebosar
La Plaza Mayor se ha llenado de madrileños que no se han querido perder la tradicional Corona de la Almudena
Trajes tradicionales
Los trajes de chulapa y los atuendos tradicionales madrileños también han estado presentes en la celebración de la festividad de la Almudena en la Plaza Mayor.