Madrid se vuelca con la Almudena: Ayuso, Almeida, devoción y miles de dulces

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Reyes Maroto atendiendo a los medios

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, también ha atendido a los medios de comunicación durante la celebración de la festividad de la Almudena, donde ha asegurado que los socialistas no acuden a pedir "milagros" a la patrona, sino que Madrid "funcione", y ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que haga posible que la ciudad responda a las necesidades de sus vecinos.