José Luis Martínez-Almeida, muy a su pesar, ha encontrado en el programa electoral del PSOE uno de los argumentos centrales de su réplica a Reyes Maroto en el Pleno municipal de este martes. Después de que la portavoz socialista le llamara "el mayor fondo buitre que hay en Madrid" por su gestión del suelo público, el alcalde ha sacado a relucir el punto 43 del texto de los socialistas. "¿Está usted de acuerdo?", le ha preguntado entonces a Maroto.

La portavoz ha llegado a Cibeles luciendo una camiseta verde en apoyo a los docentes en huelga, que precisamente esta mañana han protagonizado marchas lentas en las principales vías de acceso a la capital, y una fotografía de las movilizaciones educativas. La ha levantado desde el atril y se ha dirigido directamente al alcalde: "Señor Almeida, ¿qué ve en esta foto? ¿Lo puede mirar, por favor? Es la comunidad educativa manifestándose en las calles de Madrid".

Maroto ha puesto el foco en las protestas de los centros educativos y en la situación de las educadoras de 0 a 3 años, que llevan más de siete meses en huelga indefinida. El resto de las etapas educativas acumulan seis semanas de movilizaciones. "Los docentes no son basura, ni vagos, ni mafia, ni garrapatas", ha dicho, atribuyendo estos calificativos a Isabel Díaz Ayuso. Y ha insistido: "No adoctrinan en las aulas, educan".

La camiseta, que ha colgado en el atril, también le ha servido a la socialista para reprochar a Almeida que no se haya acercado a hablar con las educadoras. "Ayer se les encontró en la calle y no fue capaz ni de pararse a escucharlos", le ha dicho. Su intervención ha subido de tono hasta acabar llamándole "cobarde", algo parecido a lo que ya había hecho un día antes en sus redes sociales, cuando compartió un vídeo de tal encuentro.

Almeida, el valiente. Mucha soberbia para dar lecciones y muy poco valor para dar la cara. https://t.co/JoTcvWildD — Reyes Maroto (@MarotoReyes) November 23, 2026

Además de la camiseta y la fotografía de los huelguistas, durante su intervención, Maroto ha mostrado un mapa de título 'el pelotazo de Almeida con el suelo público'. Así, ha puesto sobre la mesa dos cifras: más de 207 parcelas públicas vendidas y 13.300 viviendas a las que, según sus datos, se ha renunciado. "Usted es el mayor fondo buitre que hay en Madrid. Sí, usted es el mayor fondo buitre", ha repetido dirigiéndose al alcalde, que ha recogido luego esa acusación.

"Yo, en un ejercicio obligado por el sueldo, me he leído el programa del Partido Socialista. No es fácil, no es sencillo, señora Maroto", ha ironizado. Seguidamente, el edil se ha referido al punto 43 del texto, que plantea "movilizar suelo público, incluidos suelos dotacionales, para desarrollar en promoción directa, en concesión de obra pública o en colaboración público-privada".

El alcalde ha aprovechado para explicar a qué se refiere ese tipo de suelo: parcelas destinadas a colegios, escuelas infantiles, centros culturales, centros de mayores o polideportivos. "¿Está usted de acuerdo con movilizar el suelo público, incluidos los dotacionales, en régimen de colaboración público-privada?", ha preguntado entonces a Maroto. Después ha añadido: "¿O no va a votar al Partido Socialista el domingo que viene?".

"Es usted un meme político"

Antes de entrar en el tema de la vivienda, Almeida había querido recuperar la pregunta de Maroto que figuraba en el orden del día. La cuestión giraba en torno a la huelga general del 11-N, cuya movilización la portavoz socialista calificaba de "histórica".

"Es usted un meme político, señora Maroto. Es usted un meme político. No se cansará usted de hacer el ridículo. Mire la pregunta: movilización histórica de la huelga general. De media la siguieron un 10% de los trabajadores de la ciudad de Madrid. Histórico. El consumo de energía cayó un 5%. Histórico", ha respondido el alcalde con sarcasmo.

En ese punto, también Almeida ha contrapuesto las 100.000 personas que acudieron a la manifestación del 11-N con las 200.000 que ha asegurado que asistieron al encendido de las luces de Navidad que tuvo lugar en la capital este pasado sábado. "¿No le dice nada ese dato?", ha preguntado. "¿Sabe lo que es histórico? Que el Partido Popular ganara por primera vez en los 21 distritos de la ciudad en el año 2023", ha añadido.

Almeida ha cerrado su intervención con una cadena de reproches al PSOE sobre la especulación, la prostitución, la corrupción y el contrabando de joyas. Para cada uno de ellos ha repetido la misma petición: "Disuelvan el Partido Socialista". "¿Quieren devolver la convivencia, la dignidad y el respeto a España y a los españoles? Váyanse a su casa", ha terminado, en la misma línea.

Es usted un meme político Reyes Maroto #PlenoMadrid pic.twitter.com/nIXICXTyfd — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) November 24, 2026

Maroto, por su parte, había cerrado su turno asegurando que el PP "ha perdido las calles" y que también "perderá en las urnas". La camiseta verde había quedado colgada en el atril y ha acabado siendo retirada por los servicios de la Cámara, a petición del presidente del Pleno, Borja Fanjul.