Madrid ha dado este sábado la bienvenida a la Navidad con un espectáculo en la plaza de Cibeles que ha combinado 500 drones, fuegos artificiales, música y la actuación de Pastora Soler. Miles de personas han asistido al encendido de las luces, que este año se extienden por más de 250 emplazamientos de la capital y cuentan con más de 14 millones de bombillas LED.

Cinco niños de Ceuta han sido los encargados de activar la iluminación junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una ceremonia que ha tenido como hilo conductor el lema "Del cielo a Madrid" y que ha culminado con figuras navideñas dibujadas por drones sobre el centro de la ciudad. Una estrella luminosa ha servido de hilo conductor de la celebración, que ha representado simbólicamente la llegada de la Navidad desde el cielo a la capital.

Un espectáculo de drones y música en Cibeles

La ceremonia ha comenzado con una coreografía de Macarena Pitto, campeona del mundo júnior de patinaje artístico en línea en 2024 y campeona de Europa sénior en 2025, que ha bailado con una esfera luminosa en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá. La puesta en escena ha arrancado con una representación del descenso de la estrella hasta las manos de la patinadora, que ha recorrido sobre sus patines el tramo hasta Cibeles para depositar la luz en el escenario.

Después, el Grupo de Cámara de la Orquesta Metropolitana de Madrid, dirigido por Silvia Sainz, y el Coro Talía han interpretado villancicos como El Tamborilero. Los niños ganadores del tercer concurso escolar de iluminación navideña han subido al escenario junto al presentador Carlos Latre, encargado de conducir el espectáculo.

La actuación de las voces del programa Creciendo de la Fundación Amigos del Teatro Real con Noche de paz ha acompañado un videomapping proyectado sobre el Palacio de Cibeles.

El humor ha tomado después el relevo con Carlos Latre, que ha aparecido caracterizado como Carlos III, acompañado por una corte de época de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios por Madrid 1808-1814. El presentador ha repasado la transformación de la capital durante el reinado del monarca, conocido como el mejor alcalde de Madrid, con una proyección dedicada a su legado.

El momento central ha llegado pasadas las 20:00 horas, cuando Almeida ha pulsado el botón junto a los tres niños y las dos niñas de Ceuta. El alcalde ha explicado que la invitación responde a que "la Navidad es el tiempo de todos, pero especialmente de los niños". Los cinco menores, Javier Pinazo, Siraj Abdeselam, Sofía Ríos, Claudia Tinoco y Javier Sánchez, han participado en el encendido como muestra del apoyo de Madrid a Ceuta.

A continuación, medio millar de drones han dibujado en el cielo más de una decena de figuras, entre ellas campanas, velas y un gato dentro de una caja de regalo. La exhibición ha dado paso a los fuegos artificiales que han cerrado el acto.

🎄 Así ha sido el encendido de luces navideñas en Madrid 📹 @anamateu pic.twitter.com/KkWzkQFCOm — Libertad Digital (@libertaddigital) November 21, 2026

Pastora Soler ha puesto la música a la celebración con canciones como Blanca Navidad y Quédate conmigo, con la que representó a España en Eurovisión en 2012. La cantante ha celebrado también sus 30 años de trayectoria musical.

Más de 14 millones de luces y nuevas figuras en Colón

La iluminación de este año incorpora más de 14 millones de bombillas LED, 131 cerezos luminosos, 7.458 cadenetas que suman 164 kilómetros y 14 grandes abetos. Las luces, además de nacimientos, estrellas y otras figuras, se distribuyen por más de 250 puntos de los 21 distritos.

El alumbrado incluye también diseños de creadores españoles, en colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España. Entre las nuevas incorporaciones figuran Suma Cruz, que ilumina las calles de Carretas y Espoz y Mina; Bimani, en la calle del Arenal, y Marcos Luengo, responsable del abeto de la plaza de San Juan de la Cruz.

Madrid ya brilla con la magia de la Navidad. Casi 200.000 personas han dado la bienvenida a una de las épocas más especiales del año con un espectáculo que ha llenado de luz e ilusión el corazón de nuestra ciudad. ¡Feliz Navidad a todos! pic.twitter.com/cjvzdaUHtC — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 21, 2026

Entre las novedades destacan los tres Reyes Magos gigantes instalados en la plaza de Colón. Cada figura mide diez metros de alto, nueve de largo y tres de fondo, y cuenta con 65.400 puntos LED. Su llegada a Madrid se retrasó por la congestión del tráfico marítimo internacional. También se instalará un gran nacimiento junto a la Puerta de Alcalá y un muñeco de nieve transitable entre Bailén y la plaza de España.

La Puerta del Sol contará asimismo con un abeto de 37 metros de altura, equivalente a un edificio de doce plantas, 14 metros de diámetro y 45 toneladas de peso, iluminado por 245.000 puntos LED.

La programación incluye además El Madrid de todos los cielos, una instalación inmersiva diseñada por Maxi Gilbert que se podrá visitar en el patio central de Conde Duque entre el 26 y el 30 de diciembre, de 19:00 a 23:00 horas. Cuarenta sistemas láser proyectarán constelaciones, trazados celestes y lluvias de Perseidas sobre las fachadas, mientras recrearán auroras boreales mediante luz y color.

Belenes monumentales y actividades en los distritos

La programación navideña incluye también una exposición de la Colección Basanta-Martín en el Centro Cultural Daoíz y Velarde, del 28 de noviembre al 5 de enero. La muestra reúne parte de los 4.278 belenes procedentes de 148 países que forman esta colección privada, fruto de cinco décadas de trabajo de María de los Ángeles Martín y Antonio Basanta Reyes.

El principal reclamo será un belén napolitano de cien metros cuadrados, con 244 figuras y quince edificios que recrean escenas de la vida cotidiana en torno a la Natividad. La exposición contará además con más de medio centenar de conjuntos belenísticos de diferentes partes del mundo.

El belén del Ayuntamiento, instalado en el Palacio de Cibeles, contará con 200 figuras y veinte construcciones del maestro José Luis Mayo Lebrija, con seis escenas de la Natividad. La oferta se completará con nacimientos en el Museo de San Isidro, el Museo de Historia de Madrid y otros espacios municipales.

Las calles de acceso a la plaza Mayor lucirán también seis diseños realizados por escolares de primero y segundo de Primaria, ganadores del concurso municipal de dibujo navideño. Sus creaciones se han convertido en motivos luminosos, mientras que los diseños premiados en ediciones anteriores regresan a calles como Atocha y el entorno de Ópera.

El Carillón de Navidad, de la compañía La Tal, llegará también a distintos puntos de la capital: Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamartín los días 28, 29 y 30 de diciembre, respectivamente, con un espectáculo teatral de música, humor y fantasía.

El Ayuntamiento cuenta además con la aplicación gratuita Navidad Accesible Madrid, que permite descubrir los principales motivos luminosos mediante audiodescripciones, especialmente dirigidas a personas con discapacidad visual e intelectual.

Las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero. De domingo a jueves funcionarán de 18:00 a 00:00 horas, y los viernes y sábados hasta la 1:00. Los días 6 y 7 de diciembre también se prolongarán hasta la 1:00, el 24 de diciembre y el 5 de enero hasta las 3:00, y en Nochevieja hasta las 6:00 de la mañana.