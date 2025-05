Un senador regala a una estupefacta Sara Aagesen una bolsa con residuos mineros tóxicos

El Senado ha vivido este martes un tenso momento cuando el senador del PP por Murcia Francisco Bernabé se ha levantado de su escaño para entregar a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, una bolsa con residuos mineros tóxicos.

Entre la incredulidad de Aagesen, los aplausos de los populares y las protestas de la bancada socialista, Bernabé ha escenificado con este gesto su rechazo a que se sellen los residuos mineros contaminantes que durante décadas se depositaron en la bahía de Portmán, en La Unión (Murcia), procedentes de la extracción de plata y hierro. El senador ha preguntado a la ministra los "motivos" por los que el Gobierno "ha decidido de manera unilateral romper el consenso existente para llevar a cabo la regeneración medioambiental de la bahía y optar en su lugar por el sellado de los residuos mineros contaminantes". Entre tanto, los senadores murcianos del PP han exhibido carteles en los que se podía leer "sellar Portmán no es regenerar".

Con ellos han estado vecinos de La Unión, con su alcalde a la cabeza, Joaquín Zapata, que han protagonizado este martes una concentración a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Allí también han dejado 35 sacos llenos de estériles mineros, procedentes de la bahía, que representan "un año de espera por cada uno, la frustración y lucha ciudadana por una regeneración real" de la bahía de Portmán.

El PP y el PSOE se enfrentan en el Senado tras la protesta del senador popular Francisco Bernabé, quien ha colocado un saco de estéril minero en el escaño de Aagesen por la situación de la bahía de Portmán (Murcia) https://t.co/Ibdtjy5h47 pic.twitter.com/PrdzWBOaBP — Europa Press (@europapress) May 20, 2025

El gesto ha desatado el enfado de los senadores socialistas: su número dos ha acusado al senador del PP de "pisotear" el decoro de la cámara y también ha lamentado la exhibición de los carteles, acusando a los parlamentarios de la derecha de tratar de "amedentrar y acosar" a una ministra. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha intervenido para decir que a su juicio no se ha producido "ningún tipo de amedrentamiento".

También lo ha rechazado el secretario general del PP en el Senado, Javier Arenas, que ha defendido que "en ninguna interpretación humana cabe pensar que la entrega de una bolsa de arenas tóxicas supone una amenaza". "Nuestro grupo parlamentario entero comparte los cartelitos que se han expresado", ha sostenido.

Aagesen defiende el sellado

En su intervención, Bernabé ha reclamado a la ministra que "rectifique y proceda como debe". "No al sellado, sí a la regeneración, no queremos otra solución. Avisados quedan y el que avisa no es traidor", ha sostenido Bernabé, que ha pedido un futuro de "esperanza" para la comarca.

🚨Exigimos a la ministra Aagesen que no traicione más a la #RegióndeMurcia y comience ya la regeneración de Portmán ‼ Somos un único corazón que les está gritando, alto y claro, no al sellado y sí a la regeneración@bernabepaco 🔗https://t.co/6VaVI7HpVZ pic.twitter.com/vHcB32NCq3 — PP Región de Murcia (@PPRMurcia) May 20, 2025

Ante esto, Aagesen ha señalado que el anterior proyecto "no pudo llevarse a cabo por sentencia judicial", apostillando que también hablaba de sellado y que, por tanto, "no es una novedad".

"Es una solución fundamental, basada en criterios técnicos, en criterios ambientales, siguiendo las recomendaciones disponibles para proteger precisamente a esa población, el medioambiente y para evitar que esos residuos contaminantes pueden llegar precisamente a la población de Portmán", ha sentenciado Aagesen.