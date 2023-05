¿Quién le hace las tareas del hogar a Irene Montero?

Como si el ministerio de Igual da que dirige Irene Montero no hubiera dado ya innumerables muestras del obsceno despilfarro que constituye su misma existencia —por no hablar de la impunidad que ha generado y sigue generando en beneficio de violadores su derogada Ley del "sólo sí es sí"—, su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, acaba de anunciar la puesta en marcha de una aplicación móvil para contabilizar como se reparten las tareas del hogar los hombres y las mujeres en nuestro país. Se trata de una app, cuyo coste para el contribuyente será superior al cuarto de millón de euros, que tendrá que agregar, modificar y consultar los "tiempos invertidos en la realización de las tareas de cada miembro de la familia", así como consultar el "saldo" de tiempo disponible de cada familiar. Y todo con el objetivo de que se pueda "poner de manifiesto las posibles desigualdades existentes", según el documento del Ministerio.

Ignoramos —y no pretendemos conocer— cómo se reparten Pablo Iglesias e Irene Montero las tareas del hogar que conforman en su chalet de Galapagar o si, como es más probable, endosan dichas tareas a su personal de servicio. Lo que queremos señalar es que el hecho de cómo se reparten libremente las tareas del hogar las parejas de nuestro país, incluida la conformada por Iglesias y Montero o las que puedan conformar parejas del mismo sexo, sólo a ellas les atañe. Ningún gobierno tiene legitimidad para inmiscuirse en ámbitos que pertenecen a la estricta intimidad de cada familia.

No nos resistimos, eso sí, a preguntarnos en qué clase de familia se han criado Irene Montero o Ángela Rodríguez Pam como para dar por descontado "posibles desigualdades existentes"; eso, sin dejar de denunciar la hipocresía, el despilfarro del dinero del contribuyente y la inadmisible intromisión que entrañan sus pretensiones a la hora de cómo deben organizarse las familias españolas.

Otro tanto se puede decir respecto al vídeo que circula de forma viral en las redes, donde una señora le pregunta a Montero cómo se ha podido comprar su costoso chalet de Galapagar. No vamos a negar el derecho de Montero e Iglesias de gastarse las cuantiosas retribuciones que perciben desde que ocupan cargos públicos en lo que les dé la gana, así como el dinero de la herencia del padre de Montero que, según dice la ministra en dicho video, permitió a la pareja comunista adquirir esa vivienda propia de millonarios. Lo que denunciamos es el fariseísmo de un Iglesias que en su día dijo que no querría abandonar su barrio de Vallecas o el de una Irene Montero que siempre ha arremetido contra la institución de la herencia y el heteropatriarcado por ser fuentes de desigualdad y que ahora recurre a la herencia de su padre para justificar la adquisición de una vivienda que no se podría permitir la inmensa mayoría de los españoles.

Finalmente, y aun cuando admitamos que el nivel de incompetencia, hipocresía, despilfarro y de intromisión que ha alcanzado el ministerio de Igual da dirigido por Podemos sea difícilmente superable, nada más lejos de nuestra intención que insinuar que este erradicable ministerio sería legitimo bajo otro gobierno. La igualdad ante la ley, realidad e imperativo constitucional en nuestro país, no debe ser competencia de ningún ministerio sino de los Tribunales de Justicia. Lo demás es despilfarro y control orwelliano de los ciudadanos a cargo del sufrido contribuyente.