No derogará ni una

Alberto Núñez Feijóo aún no ha terminado de elaborar el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones generales, pero ya ha adelantado unas cuantas líneas básicas de futura acción de Gobierno asegurando que derogará la ley Trans y la de Memoria Democrática, además de cargarse de un plumazo el ministerio de Igualdad. No cabe duda de que se trata de decisiones que ilusionan al electorado popular, gran parte del cual se pasó a Vox precisamente por la actitud meliflua del PP en estas cuestiones de calado ideológico. El único problema de Feijóo es que no es un recién llegado a la política, sino que ha gobernado una comunidad autónoma durante los últimos 13 años. ¿Qué hizo el candidato popular durante todos estos años al frente de la Xunta de Galicia? A nadie le sorprenderá.

Bajo la presidencia de Núñez Feijóo, Galicia fue la primera comunidad autónoma en aprobar una ley para la igualdad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, auténtico hito que rápidamente fue imitado por el resto de autonomías gobernadas por el PP. En esta ley de Feijóo hay un capítulo entero de medidas en el ámbito de la educación que comienza de esta manera:

La consejería competente en materia de educación incorporará la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia en aquellas materias en que sea procedente, dará audiencia al Consejo y, en su caso, escuchará a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI. Asimismo, se visibilizarán en la educación los diferentes modelos de familia establecidos en esta ley.

Hablamos de 2014, cuando legislar sobre la sexualidad de los contribuyentes no era precisamente una prioridad. De hecho, la ley Trans de Sánchez podría interpretarse como la evolución natural de las primeras normas reguladoras del mundo LGTBIQ+, de las que Feijóo fue pionero con su norma regional. Para tener credibilidad en este asunto debería ordenar a sus presidentes autonómicos que deroguen también sus leyes sobre transexualidad, comenzando por la de Galicia. Algo nos dice que no lo hará.

Sostiene también el presidente del PP que si llega a La Moncloa cerrará el ministerio de Igualdad. Bien, podía haber cerrado también el departamento de igualdad de Galicia, pero ahí sigue, trabajando por la igualdade desde una secretaría sectorial de la Xunta y manejando un presupuesto nada desdeñable.

Este último aspecto es interesante, porque Galicia, con Feijóo en la presidencia, destinaba a su departamento de Igualdad 47’5 millones de euros sobre un presupuesto total de la Xunta de 13.825 millones. Sánchez, sin embargo, ha asignado este año al Ministerio de Igualdad 573 millones de un presupuesto total de 386.088. No hagan la cuenta; yo se la doy: Núñez Feijóo destinaba a la Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta de Galicia un 0,34% del presupuesto total, mientras que el Gobierno socialpodemita dedica un 0’15 al departamento de Igualdad. O sea, la mitad que el tipo que dice que va a cerrar el chiringuito de la Montero porque es un despilfarro.

Todos sabemos que el PP es el PSOE con cinco años de retraso, pero eso es algo que se va a acabar el próximo 23-J. Con Feijóo en La Moncloa, en cuestiones ideológicas los dos partidos irán a la par.