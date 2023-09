El PSOE expulsa a su historia

A principios de mes, Nicolás Redondo Terreros publicó un artículo, titulado Dignidad, en el que decía que tendría que marcharse de su partido si éste acordaba, a fin de permanecer en el poder, una ley de amnistía que iba a suponer la voladura del sistema del 78. Fue un artículo que llamó la atención. Mostraba que todavía hay personalidades políticas en España que no creen que se puede hacer cualquier cosa para estar en el Gobierno y esto es hoy algo rarísimo, porque domina la especie de los que pagan cualquier precio y se jactan de que su falta de escrúpulos no les pasa factura. Pero el partido que acaudilla Sánchez no ha querido darle a Redondo Terreros la ocasión de ver si se cumplía su peor pronóstico y tenía que irse. Ha decidido expulsarle ya mismo para que no pueda seguir manifestando sus críticas como miembro del PSOE.

Las causas para la expulsión se ve que las han ensartado los apparatchik al buen tuntún, porque hablan de un "reiterado menosprecio por las siglas", como si el respeto a las siglas exigiera el apoyo incondicional y el aplauso servil a todo lo que haga Sánchez, quien, a fin de cuentas, no es más que uno de los muchos secretarios generales que ha tenido el partido y un recién llegado en comparación con Redondo Terreros. Y como dicen que "una organización con 140 años de historia merece un respeto", hay que recordarles que el PSOE puede presumir de historia y de cierta continuidad histórica gracias a gentes como Redondo Terreros, su padre Redondo Urbieta y su abuelo, Redondo Blanco, que ya militaba en el PSOE y en UGT en 1915. ¿De qué historia o de qué siglas podrían hablar los actuales mandamases sin dinastías como la de los Redondo? ¿Pero qué han hecho ellos al lado de lo que hicieron afiliados como los de esta familia, en condiciones adversas, bajo la dictadura, sufriendo cárcel, destierros y condenas a muerte?

No les llegan ni a la suela del zapato y saberse tan poca cosa, tiene que molestar. Tiene que molestar enormemente. Molestan todas las críticas, pero molesta más la crítica de quien tiene una trayectoria intachable y altura moral. Cuando un partido cae en la espiral descendente del todo vale para estar en el poder, no soporta que una persona valiosa, a quien se identifica desde siempre con las siglas del partido, se erija en su conciencia crítica y diga, con otras palabras, el famoso ¡Basta ya! Con la expulsión de Redondo Terreros, el PSOE expulsa ciertamente a un histórico, pero también expulsa lo mejor de su historia reciente. A este paso, a Sánchez le van a quedar tantos históricos como los que le quedaron a Stalin, es decir, ninguno. Pero después del 28-M y del 23-J, la camarilla dirigente socialista está tan insegura y medrosa que ni siquiera puede tolerar que un afiliado de base diga las verdades del barquero.