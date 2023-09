De Álvarez del Vayo a Redondo Terreros

José Miguel Pérez, secretario del PSOE de Gran Canaria, sube al estrado y comienza a leer una Propuesta de resolución. La suya va a ser una intervención histórica. Cuenta con el beneplácito de la Comisión Ejecutiva Federal del partido. Se dirige a los delegados del 37 Congreso que acaban de reelegir a José Luis Rodríguez Zapatero secretario general con el 98,53% de los votos.

Se respira euforia.

"Compañeros y compañeras, tengo el honor y la responsabilidad…". Pérez presenta una de las resoluciones aprobadas en Comisión y que debe ser ratificada por el plenario. Menciona "al compañero Negrín", a Amaro del Rosal (agente comunista que conspiró contra Largo Caballero); a Ángel Galarza ("A mí… el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento... el sentimiento de no haber participado en la ejecución); a Julián Álvarez del Vayo. Hasta un total de 35 dirigentes que fueron expulsados del PSOE, según informó El Socialista el 23 de abril de 1946.

Es sábado 5 de julio de 2008. Pasadas las 19 horas, el 37 Congreso Federal aprueba por unanimidad, 62 años después, anular esas expulsiones. Se reconcilian con algunos de los personajes más siniestros del socialismo español ¿Sabían lo que estaban haciendo?

El PSOE readmitía honoríficamente, a título póstumo, a Álvarez del Vayo, fundador y presidente de la organización terrorista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), responsable del asesinato de tres policías nacionales —el primero de ellos, el 1 de mayo de 1973, a cuchilladas en las cercanías de la plaza de Antón Martín en Madrid— y un guardia civil (según datos de Covite).

El 29 de marzo de 1975 se reunió en Perpiñán el Comité Permanente del FRAP. "Las intervenciones centrales, por motivos de seguridad y clandestinidad, nunca se publicaron íntegras. Presidió la reunión Álvarez del Vayo. La apertura y la clausura corrieron a cargo de él: ‘El crecimiento del FRAP justifica ya la creación... de lo que podríamos llamar una rama militar. Una rama militar que no es el terrorismo a ciegas, sino el empleo de las posibilidades inmediatas en España para acciones complementarias de la huelga… Dentro de mis modestas posibilidades, he dedicado todas mis energías y mi entusiasmo al FRAP, y al servicio del FRAP quedo’". (FRAP, 27 de septiembre de 1975, Vanguardia Obrera, Madrid 1985).

Después de esas palabras del dirigente terrorista, el FRAP asesinó ese año a dos policías y a un guardia civil.

A finales de 2020, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, envió un correo electrónico a Henri Farreny, que preside la asociación Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France. El chiringuito de los guerrilleros estaba un poco tieso y le habían pedido dinero al Gobierno de Sánchez.

En su respuesta, el funcionario, en nombre de la vicepresidenta Carmen Calvo, se comprometía a que el contribuyente español correría con los gastos del "mantenimiento y dignificación de la tumba" de Álvarez del Vayo, que estaba en un estado calamitoso en el cementerio de Saint-Georges en Ginebra. Zapatero le devolvió el carné socialista y Calvo le adecenta la sepultura.

Quince años después de que el PSOE rehabilitara al dirigente del FRAP, la Ejecutiva Federal resolvía, con la unanimidad de los inanes, expulsar a Nicolás Redondo Terreros. El motivo: "reiterado menosprecio a las siglas".

Desde que han perdido las elecciones, andan los socialistas muy sensibles. Lo advirtió la ‘portacoz’ Pilar Alegría, exigiendo el cese de los "insultos y las constantes faltas de respeto" de Feijóo. Y los ejecutivos te fulminan por "menospreciar". No aguantan una crítica. Que se ande con ojo Aznar que le están buscando "la avería".

Lo sucedido a Redondo Terreros, más allá del cacareo de la derecha —la que margina a Cayetana Álvarez de Toledo por tener opinión— o de los libelistas a sueldo que difunden la existencia de complots contra Sánchez, es un problema de delineación.

Verán ustedes por qué. Cuentan los que saben que la famosa frase "el que se mueva no sale en la foto", nunca la pronunció Alfonso Guerra. El interesado reniega de ella. Con razón, porque él sentenció algo más sutil y cruel. A José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía, los ‘guerristas’ le estaban haciendo la vida imposible. En un encuentro con el vicepresidente socialista, Rodríguez de la Borbolla le pidió ayuda y consejo: "¿Dónde están las líneas Alfonso, no quiero traspasarlas?". "José, las líneas se mueven", dicen, los que allí estaban, que le respondió.

Nicolás Redondo Terreros escribió unos artículos, previos a su expulsión, rogando al PSOE que no aceptase una ley de amnistía. Se lo había escuchado a Pedro Sánchez en la campaña electoral. Pero no había caído en la cuenta de que no es que el presidente "cambie de opinión", es que las líneas se mueven y hay que andar ágil. Nicolás se movía con la parsimonia del desolado.

En su despedida como secretario general de los socialistas vizcaínos, mayo de 1989, un defenestrado Ricardo García Damborenea —al que sustituyó por cierto el hoy purgado Nicolás— llamaba a la reflexión a los delegados acerca del "modelo de ambiciosos desarrollado por el PSOE, caracterizado sobre todo por estar sempiterna y aquiescentemente callados".

En eso consiste ser un buen militante socialista: saber estar callado y tener conocimientos de delineación, de cuándo y hacia dónde se mueven las líneas y que no falte la humildad —falsa—. Lo explicó bien Zapatero en una reciente entrevista: "Tienes que ser humilde y tienes que saber que lo que eres se lo debes al partido. Tienes una deuda moral con el partido socialista". Para mayor seguridad, y en caso de duda, se recomienda consultar con la ministra Marisu Montero: "Antes Felipe González, ahora Sánchez". Claro, que ella juega con ventaja, fue militante comunista en su juventud.