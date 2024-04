Un egregor en La Moncloa

Perplejos se saludaban como en un funeral donde la sonrisa esconde tu congoja. Los recibieron en una de las salas del edificio Semillas. Ahí tenía su despacho Alfonso Guerra y en él se afanó para que a España "no la reconociese ni la madre que la parió". El resultado hoy está a la vista: un PSOE guerracivilista. Zapatero (que ganó la secretaria general del PSOE gracias al voto de los guerristas) llamando a la movilización contra el PP y los socios comunistas y separatistas, a la purga de jueces y periodistas. Obsesiones totalitarias que les vienen de lejos. "Artículo 1.º Son actos de agresión a la republica y quedan sometidos a la presente ley: 1. III La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público". Ley de defensa de la República, 21 de octubre de 1931.

Y los jueces que se palpen la toga: "Artículo 6.º segundo párrafo. Las jubilaciones forzosas (de funcionarios de las Carreras judicial y fiscal) serán acordadas en Consejo de Ministros a propuesta del de Justicia". Decreto relativo a la jubilación de los funcionarios de las Carreras judicial y fiscal. Gaceta de Madrid, 27 de agosto de 1932.

Los convocados se sentaron en círculo. M.ª Jesús Montero, Bolaños, Óscar Puente, Cerdán y Óscar López, el jefe de Gabinete del presidente que ostenta el récord de asesores a su cargo. La sesión no duró mucho y tenía un propósito: crear esa potente energía que concentra la de las personas reunidas con un mismo fin y que en algunos ritos se conoce como egregor. "Entre las consecuencias que esto podría comportar, está sobre todo ese fenómeno psíquico que estaría en condiciones de elevar el espíritu de los participantes hasta una suerte de trascendencia que multiplicaría las posibilidades de intuición y de comprensión". (René Genón, citado en el Cuadernillo de Instrucción del Grado de aprendiz de la Logia Obreros del Egregor 115 de la Gran Logia de Argentina).

Para concluir formaron la Cadena de Unión. Tu mano derecha por encima de tu brazo izquierdo, sujeta la mano izquierda del compañero. Batieron los brazos y antes de romper la cadena gritaron: "¡Pedro Sánchez Presidente!". Lo repitieron hasta tres veces y a punto estuvieron de entrar en trance.

"Yo misma y el conjunto de compañeros en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del Gobierno", confirmó la vicepresidenta Montero, tras el encuentro en Moncloa.

Lo que no consiguieron, pese a que lo intentaron con denuedo, fue "multiplicar las posibilidades de intuición y de comprensión" que aparentemente proporciona ese ritual. ¿Cómo comprender o tan siquiera intuir los motivos que llevan a un narciso soberbio a poner el país patas arriba con sus ataques de ira? ¿Será el killer un llorica? Se preguntaron por lo bajini.

Disculpen ustedes esta digresión a cuenta del egregor (aunque tiene su ciencia), pero convendrán que los continuos sobresaltos de este castigo de presidente inducen al desvarío. Le pregunto a un conocido que es psiquiatra: "¿Qué diagnóstico tiene Pedro Sánchez?". Se parte de risa. "Ja, ja, ja. Se sale de todo manual de psicopatología". La triada oscura que traía por el camino de la amargura a Rosa Díez es un aperitivo de lo que está por venir. "Me parece que el proceso de reflexión del presidente debería terminar con una decisión de ser claros: no nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras y patrañas para intimidarnos". Amenazas de un fogoso Bolaños que este año ha decidido no autoinvitarse al 2 de mayo madrileño. Esta gente sin el BOE no tiene media torta.

"Sánchez ha sido un fijo discontinuo del PSOE toda su vida", escribe Rosa Díez en Caudillo Sánchez. Ahora y gracias a la vicepresidenta Yolanda, es el primer presidente del Gobierno fijo discontinuo. Pura chufla. "Miles de españoles publican una ‘carta a la ciudadanía’ en sus redes sociales anunciando que necesitan unos días para reflexionar y que no volverán al trabajo hasta el lunes". "¿Merece la pena seguir?", se preguntan los empresarios. Hasta Pepe Álvarez duda si continuar otros 20 años al frente de la UGT.

De entre todas las reacciones que ha provocado la carta (Ignacio Camacho pedía que le dieran la cuenta al plumilla que la perpetró, desconociendo la autoría de su Sanchidad), ha sido el orondo Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el que dejó claro —en Onda Vasca— que para ellos Sánchez es perfectamente prescindible: "este episodio (que falta de sensibilidad con el doliente) no debería influir en el acuerdo de investidura que Sánchez y yo firmamos. Es cierto que fuimos dos personas quienes dimos rúbrica… pero son dos partidos los que lo secundan y avalan, el PNV y el PSOE". Cuestión de confianza le sugiere Puigdemont, que no sale de su asombro, consciente de que ya no solo Cataluña, también España dependen de él. Un estadista. Y nos reíamos de su flequillo.

Con su "jugada maestra", Pedro Sánchez ha conseguido que el caso de su señora ocupe las portadas de la prensa internacional (Le Monde, la BBC, el NYT…). Titulares con "lady Begoña é indagata per corruzione". Después del éxito de la gira para reconocer el Estado palestino, este disparate para la imagen de España.

Un buen amigo está empeñado en ganarme un chocolate con churos, esa es la apuesta. Insiste, juega con ventaja porque tiene información, que de esta Sánchez continúa y además fortalecido. Como lo segundo es conjetura y lo primero no lo sabe ni el interesado, le voy a aceptar la apuesta. Iremos a San Ginés y después al callejón del Gato. Esto no lo supera ni Valle-Inclán.