La soledad de Leonor de Borbón

La fotografía muestra en primer plano al ministro de Defensa Narcís Serra. Dirige su mirada hacia su derecha, a un estrado en el que se alinean los representantes de las Altas Instituciones del Estado: el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el del Tribunal Constitucional, el presidente del Senado y el del Congreso de los Diputados. Felipe González, presidente del Gobierno, es el último. Separados por unos metros, la familia del Rey, encabezada por don Juan. Delante de González, la reina Sofía. De pie, como los militares que tienen frente a ellos, todos escuchan el discurso que el Jefe del Estado dirige a los caballeros cadetes que han jurado bandera, entre ellos a su hijo Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. Son las 12 del mediodía del 11 de octubre de 1985.

38 años más tarde, el pasado 7 de octubre, Felipe VI preside la jura de bandera de la dama cadete Leonor de Borbón. La ministra de Defensa, estampada en tonos fucsias, cubre el expediente. No hay nadie más del Gobierno. El padre del Rey y abuelo de Leonor está proscrito. La reina consorte permanece sentada mientras el Rey pronuncia su discurso.

La señora Armengol, socialista y republicana que preside en déshabillé el Congreso, no asistió. Con ello bloqueó la presencia del presidente del Senado, del PP. Sin noticias del señor Conde-Pumpido (¿estará con Boye, el abogado de Puigdemont?); ni del interino del CGPJ. El presidente del Gobierno pasó la noche anterior con unos colegas, de birras en el Lemon Rock Granada. Por la mañana actuaba con Carmen Calvo de telonera, que les explicaría porque la amnistía ahora sí.

En 1985 todas las Altas Instituciones del Estado estaban presentes. En 2023, el Gobierno socialcomunista deja solos al Jefe del Estado y a la heredera.

Mientras Felipe VI se dirigía a los formados en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza ("Habéis prestado juramento ante la bandera y la habéis besado. Es el símbolo que os une a todos, que nos une a todos los españoles. Representa el legado de una nación construida con el esfuerzo de generaciones y generaciones, un patrimonio de inmenso valor, de siglos de Historia compartida, repleta de desafíos, ilusiones y sacrificios de millones de personas"), Pedro Sánchez en Granada y, a la misma hora, vociferaba: "Quien quiera aspirar a gobernar España debe comprender dos cosas y asumirlas: el pluralismo político y la diversidad territorial".

Vamos para medio siglo de democracia y no hemos comprendido el pluralismo político. Medio siglo de Estado de las Autonomías y seguimos sin asumir la diversidad territorial. ¿Será contagiosa la simpleza de Yolanda?

Si rascan en las palabras de Sánchez sale el premio. Debajo de pluralismo aparece el Pacto del Tinell, firmado el 14 de diciembre de 2002 por el que republicanos (ERC), comunistas catalanes (ICV) y los socialistas del PSC "se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado".

Debajo de diversidad, el premio es el referéndum de autodeterminación. Si salen los dos rasca, El Gordo: la III República. Socialistas, comunistas y republicanos ya no conspiran como lo hicieron en el Pacto de San Sebastián de 1930 —una insurrección militar y una huelga general contra Alfonso XIII— pero el resultado puede ser el mismo.

"La bandera es el símbolo que nos une a todos los españoles", afirma el Rey y porque esto es así, ‘la mayoría de progreso’ despenaliza su ultraje. El 25 de mayo de 2022, el Senado aprobaba modificar el Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona. ERC, Bildu, PNV, Podemos y Junts contaron con el voto imprescindible del PSOE. Posteriormente, el 29 de septiembre, el PSOE apoyaba en el Congreso la supresión de los delitos de injurias a los Reyes y ultraje a España y sus símbolos. La diputada socialista Andrea Fernández argumentó que con ello contribuían a reforzar "la libertad ideológica y la libertad de expresión".

Entiendan ustedes que el jefe de esta banda no quiera asistir a una jura de bandera. Se sinceró en Casa de Bertín: "¿Te aportó algo aquello (la mili)?", le pregunta. "No", afirma convencido "¿No te aportó nada?", insiste Bertín. "No, para mí fue una pérdida de tiempo". Fue en noviembre de 2015 y Pedro Sánchez llevaba poco más de un año de secretario general del PSOE.

Todos los años los civiles podemos volver a jurar bandera en actos que organizan las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Renuevas tu compromiso con un país de libres e iguales. De ciudadanos que no olvidan que vivimos en paz gracias al buen hacer de dos reyes. Y esperamos seguir así gracias al de una reina.

España es demasiado para que la rompa un presidente felón.