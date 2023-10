Belarra, la lluvia y la mongola

La verdad suele tener mucha menos audiencia que la mentira. Sobre todo si esa verdad echa abajo un espectáculo político y televisivo que venía de perlas para documentar el "genocidio" del pueblo palestino a manos del letal ejército israelí o, simplemente, de los judíos de siempre, los que deberían, en el mejor de los casos y por mayoría de la prensa, errar eternamente sin tierra a la vista.

Para justificar de una vez por todas y sin medias tintas que lo malo es la respuesta de Israel y no el ataque de Hamas hacía falta algo muy grave que hiciera olvidar bebés, rehenes, torturas y asesinatos en streaming: un hospital bombardeado parecía buena baza.

Tirando de tópicos sobre el periodismo y frases tan hechas como vacías, propias de quien alimenta sus lecturas con solapas, la ministra Ione Belarra respondió así a una pregunta (sorprendente) de Gemma Nierga sobre si tenía pruebas de que el ataque al hospital de Gaza había sido obra de Israel:

Ayer le decía a un compañero que cuando se produce un bombardeo a un hospital con miles de personas que estaban no sólo siendo atendidas sino refugiadas y hay centenares de niños muertos, la tarea de los medios no es decir que hay una gente que dice que llueve, y otra gente que dice que no llueve. Es salir ahí fuera y comprobar si llueve. Y lo que dice… mismamente la persona… que está allí representando a Radio Nacional, personas con muchísimo prestigio que están creo fuera de toda sospecha, es que la única fuerza militar que tiene capacidad para hacerle a ese hospital eso es el estado de Israel, porque fue atacado con misiles.