¡Extra, extra!: ¡Descubren ahora que el Atlético juega bien al fútbol!

Nunca dejará de maravillarme el mundo del fútbol y sobre todo lo que rodea a este deporte. Y tampoco dejará de sacarme una sonrisa de satisfacción ciertas actuaciones antiatléticas y anticholistas que se han disparado por supuesto en todos estos años con el Cholo al frente del Atlético de Madrid y que se han radicalizado al no conseguir sacar al argentino de ahí. Como bien reza el titular de esta columna hay gente que está descubriendo ahora que el conjunto rojiblanco juega bien al fútbol. Miras el móvil, echas un ojo a los grupos de WhatsApp que tienes de fútbol y los hay que están alucinando. "Oye, ¿desde cuándo el Atlético juega así?". Leer para creer, amigas y amigos.

El Atlético ‘solo’ ha necesitado de 14 victorias consecutivas en el Metropolitano entre el curso pasado y este para que se hable de que juegan bien. Con 11, 12 o 13 parece ser que no era suficiente, pero sí con la 14. Tampoco ha sido suficiente que hace pocos días unas estadísticas de la cuenta de Twitter ‘Atleti Stats’ mostrasen que el equipo de Simeone llevaba un gol más que City y Bayern en 2023 y que solo le superaba el Dortmund en registros goleadores. ¡Extra, extra!: ¡El Atlético de Madrid no solo gana 0-1 y 1-0! Lo dicho, leer para creer, amigas y amigos.

Es tal el odio patológico al Cholo Simeone y por lo tanto a su Atlético, que a muchos expertos, según ellos rebosantes de horas de fútbol visionadas, les cuesta asumir lo que lleva tiempo pasando en el Metropolitano. Tanto se ha dicho que el Atlético solo jugó bien en la 2013/2014, obviando incluso la Liga de 2021, que se resisten a ver la realidad. Y si la ven, lo hacen con cierta condescendencia, como si hubieran descubierto ellos ayer ante el Alavés, por poner un ejemplo, que el Atlético toca bien esa cosa redonda llamada pelota. Vamos a ver, almas de cántaro. El Atlético lleva mucho tiempo jugando bien. ¿Por qué si no el año pasado el MVP de la Liga fue Antoine Griezmann? No creo que sea por jugar a meter pelotazos, porque el francés es conocido por dirigir el juego a ras de césped. ¿Por qué si no el Atlético tiene registros goleadores parecidos o superiores a equipos como Manchester City o Bayern? ¿Por qué entre Morata y Griezmann llevan este año 18 goles? Vuelvo a repetir, leer para creer, amigas y amigos.

Las mentiras, por mucho que se repitan mil veces, no se convierten en verdad y acaban cayendo por su propio peso. El papel de Griezmann desmonta la mentira de que el Atlético juega solo al pelotazo. El dato de los goles desmonta que solo vivan en el Metropolitano del 1-0 y 0-1, porque dudo mucho que echándose para atrás todo el rato se equipare este equipo a nivel goleador al de Guardiola. Otra mentira es que a los delanteros con Simeone les cuesta mucho jugar al fútbol y marcar. 23 goles llevan este año entre Morata (9), Griezmann (9), Correa (3) y Depay (2), que son los cuatro delanteros. Otra mentira más que se que me ocurre es que Simeone no cuenta con la cantera, pero ayer marcó Riquelme y jugó Barrios. ¿Quizá sí cuente con la cantera cuando esta tiene nivel? Quizá, amigas y amigos. Y así más y más mentiras que se acumulan alrededor del Atlético desde hace años. Se lo digo yo, que a veces me las gritan a la cara y tengo que tirar de paciencia para intentar que a la gente no la mientan.

Voy a tirar de otro ejemplo más concreto y más mediático: Joao Félix. Hay tanto odio patológico a Simeone que se está exagerando para bien con Joao Félix como antes se hacía al revés cuando estaba en el Atlético. Joao juega todo con el Barcelona como titular. Todo. En 4-3-3 y siendo ofensivo. Fútbol de toque, que dice Xavi. Lleva ocho partidos ligueros consecutivos sin marcar y son nueve en total sin ver portería en la competición doméstica. ¿Interesa decir eso ahora? No hombre, si hizo un megacaño el otro día aunque su equipo perdiese contra el Real Madrid. Caño 1 Real Madrid 2. Vuelvo a las andadas, leer para creer, amigas y amigos.

Y esto no acaba aquí, porque siempre hay algo más que decir en tertulias o en redes sociales. Siempre hay algo que colgarle al Cholo Simeone. Siempre hay algo que escuchar volviendo a casa en coche del estadio. El Atlético ganó anoche al Alavés con un partido muy serio de todo el equipo. Morata callando bocas de nuevo, Riquelme estrenándose en casa, con Griezmann, De Paul y Koke repartiendo juego a las mil maravillas o Witsel estando descomunal en defensa. Solo la actuación del árbitro, que tenía ganas de fiesta aplicando y eliminando leyes de la ventaja según le viniese bien, hizo peligrar un choque que, como dijo Luis García, entrenador del Alavés, su equipo tenía que haber perdido por más goles. Como el Atlético lleva 6 seguidas en Liga y no saben por dónde atizar a Simeone se le intenta acusar de, sorpresa, hundir a Javi Galán. ¡Apaga y vámonos!

Esto es fácil o yo lo veo así. Lo mismo soy yo que estoy loco, no lo descarto. El otro día jugaron ante el Celtic, Galán y Riquelme. Cada uno un tiempo. ¿Quién jugó mejor? Riquelme. ¿Quién sale anoche? Riquelme. ¿Quién marcó el 1-0? Riquelme. Hasta un bebé lo entendería, creo yo. Es más, les doy un dato. Riquelme tuvo una titularidad complicada hace tiempo, en Valencia, no estuvo bien y perdió el puesto. Se lo ganó Lino. ¿Mató Simeone a Riquelme? No, puso al que estaba mejor y punto. Como anoche. Mirad a Riquelme frente al Alavés. Pues lo mismo con Galán. Le toca esperar. Punto. No está sentenciado. Recuerdo así a bote pronto que Marcos Llorente empezó mal en el Atlético y ahora es pieza clave. Oblak se comió tres en Atenas en su debut y no jugó hasta la lesión de Moyá por aquel entonces. Nahuel Molina empezó con dudas. Griezmann. Trippier. Hermoso estuvo mucho tiempo fuera y ahora es uno de los líderes de la defensa. Y así más ejemplos se pueden sacar. Es lo que tiene jugar en un equipo de élite y a pesar de la mentira que también se dice de que Simeone se conforma con ser tercero, el Cholo pone a los jugadores que cree que le van a dar la victoria todos los días y para ello pone al que está mejor.

En fin... leer para creer, amigas y amigos. 14 victorias consecutivas en casa, récord histórico igualado mediante, el equipo que mejores datos refleja en puntos y goles con clubes como City o Bayern y descubren ahora que el Atlético juega bien. ¿Qué será lo siguiente? Lo mismo que Griezmann está jugando de maravilla o que Morata marca goles. Yo, les soy sincero, me espero cualquier cosa. Respecto al equipo, lo que sí espero es que se aleje de los halagos envenenados. Hace no mucho perdió 3-0 ante el Valencia y los que dicen ahora que será campeón pedían la cabeza de Simeone. Calma. Consuman lo justo y elijan bien. Feliz semana.