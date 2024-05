El Atlético tiene goteras y llama al electricista

El Atlético de Madrid que ganó la Liga en 2014 recibió 26 goles en contra. El que hizo lo propio en 2021 encajó 25 tantos. Además, en 2016, cuando los rojiblancos cayeron de la lucha por el título a última hora, concretamente en la penúltima jornada, el equipo de Simeone solo vio su portería perforada en 18 oportunidades. ¿Qué nos dice esto? Que aparte de tener un 9 goleador que sea eficaz en momentos puntuales y vitales, el cholismo necesita una buena defensa y a partir de ahí lo que venga.

Me parece sorprendente que el club, que sabe muy bien cuándo lanzar mensajes, lleve una temporada larga deslizando que su gran obsesión es fichar un 9. Ellos saben perfectamente que en el mundo del fútbol los balones de oro y los grandes premios se los llevan los atacantes y por eso son conscientes de que tapa mejor un error fichar un 9 que traer dos centrales. El pueblo pasa mejor el hambre si le ofrecen show que si le ofrecen intendencias menos vistosas. Pero la realidad es que el Atlético necesita lo segundo mucho más que lo primero si quiere volver a ser competitivo.

Actualmente, según lo que se escucha, el Atlético tiene goteras y está llamando al electricista. O por lo menos desliza que está hablando con el electricista y no con el fontanero. Seguramente haya llamado a los dos o al menos eso espero, porque la instalación de la casa colchonera tiene parches por todos los lados. Y lo mismo estoy yo loco y el problema es mío, pero actualmente me ilusiona 100 veces más que vengan nombres como los que ha comentado Rubén Uría decenas de veces en su canal de Twitch, Le Normand o Mosquera, que pelear por los pichichis de la Liga como Sorloth o Dovbyk. ¿Esto quiere decir que no quiero a los delanteros de Villarreal o Girona? Claro que no. Por supuesto que me parecen buenas llegadas, pero lo importante para mí están en acabar con las goteras y luego le metemos a la casa una buena decoración que luzca.

Tengo esta opinión porque no soy de los que creen que el Atlético cayó en cuartos de la Champions ante el Borussia Dortmund porque Morata fallase el 0-1 al principio del choque. Y no lo creo porque el partido llegó a ponerse 2-2 y el Atlético, por su mala defensa, acabó encajando 2 goles en menos de cinco minutos cuando ese empate le daba la clasificación. Soy de los que piensa que perder ante el Girona 4-3 no es divertido. También pienso que el Atlético ha estado lejos de los primeros puestos en la Liga, no por su falta de gol, sino por encajar 43 tantos, los cuatro últimos ante Osasuna. Y también pienso más en la defensa que en el ataque porque en el partido ante el Celta, la zaga rojiblanca tenía más años en conjunto con Witsel (35), Savic (33), Hermoso (28) y Azpilicueta (34) que los que suma en la propia historia del club. 130 años de defensa contra 121 años de historia.

¿Quieren fichar delanteros y seguir descuidando o geriatrizando la defensa? Estupendo. El Atlético volverá a la época en la que Vieri marcaba cuatro goles en Salamanca y los rojiblancos perdían 5-4. O a los años de Forlán, Agüero, Simao, Reyes y Maxi en los que el cuadro colchonero tenía como premio máximo la cuarta plaza porque atrás se seguía tirando de Seitaridis, Valera, Pablo, Perea, Ze Castro, Fabiano Eller y Pernía. Si este es el camino, se va a sufrir mucho y no creo que con el dineral que el Atlético está ganando y ha ganado en la era Simeone, el club deba actuar como lo hacía hace décadas.

Espero y confío en que se trabaje de verdad en un proyecto serio este verano. Con un equipo sólido en la primera línea y luego compensado y eficaz en el resto de demarcaciones. Pagando, no gratis. Con hambre, no con jugadores que viven muy bien jugando o sin jugar y que tienen como competencia a sus renovaciones ofertas de la liga turca. ¿Sorloth? Estupendo, pero mínimo con dos centrales y un lateral. ¿Dovbyk? Estupendo, pero mínimo con dos centrales y un lateral. ¿Haaland? Estupendo, pero mínimo con dos centrales y un lateral. Así de claro.