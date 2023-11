Lo que Sira Rego va a enseñar a nuestros niños

El pasado siete de octubre la nueva ministra de Juventud e Infancia publicaba esto en la red social X:

#Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio. Frente a quienes hoy defienden volver al castigo colectivo bombardeando la Franja de Gaza, es urgente defender el derecho internacional.

La única solución es el fin de la ocupación. pic.twitter.com/hI2kLNiKvl — Sira Rego🔻🇵🇸 (@sirarego) October 7, 2023

He comprobado la hora: el tuit, o mensaje, o como se le llame ahora, apareció unos minutos antes de la una y media. A esa hora los terroristas de Hamás seguían matando civiles, torturando familias, asesinando a niños delante de sus padres y padres delante de sus niños, cortando cabezas de adultos e incluso de bebés, violando a mujeres, muchas de ellas menores de edad.

A esa hora los terroristas seguían asesinando a sangre fría a cientos de chicos y chicas del festival de música, sólo por estar allí disfrutando de las cosas de las que disfrutan los jóvenes.

A esa hora, centenares de inocentes –y entre ellos una treintena de niños– eran llevados en contra de su voluntad a Gaza, donde la inmensa mayoría permanecen secuestrados y son usados como escudos humanos y como moneda de intercambio por unos terroristas sin escrúpulos.

A esa hora, decenas de miles de civiles inocentes vivían la experiencia más terrorífica que uno pueda imaginar, temiendo por sus vidas, las de sus hijos y, en muchos casos, perdiendo a sus seres queridos para siempre.

Y a todo eso, que estaba ocurriendo mientras ella tuiteaba cómodamente desde su sofá, Sira Rego lo llamaba el "derecho a resistir" de Palestina, y lo ilustraba con una imagen de lo más heroica de un joven con una bandera y una honda. Ojalá los terroristas del 7 de octubre hubiesen usado hondas en lugar de kalashnikovs, granadas de mano y RPG.

No ha sido el único gesto y, como verán ahora, no fue fruto de un calentón o de desconocer lo que realmente estaba pasando: doce días después, cuando ya se tenía una noción más que clara de lo que realmente habían hecho los terroristas de Hamás, cuando ya se habían visto escenas indescriptibles, cuando todos sabíamos que aquel día habían sido asesinados más de mil civiles inocentes, la nueva ministra de Juventud e Infancia se negó a condenar el atentado en el Parlamento Europeo.

Como bien contaba Rafael Latorre en su programa de radio, sólo 21 diputados de 705 votaron en contra de esa condena. Sira Rego fue una de ellos, junto con otros cinco españoles, entre ellos el ahora también ministro Ernest Urtasun.

La nueva ministra de Juventud e Infancia es hija de padre palestino, lo que podría explicar cercanía, preocupación y, por supuesto, mucho dolor por lo que está ocurriendo en Gaza. Pero aquí no estamos hablando de eso: estamos hablando de una masacre, de un pogromo que, además, era obvio que iba a llevar a una guerra con miles de muertos. Y a pesar de todo, Sira Rego llamó "derecho a resistir" a matar inocentes, cortar cabezas de bebés, quemar vivas a familia y violar mujeres. A pesar de todo se negó a condenar los hechos y, por supuesto, no ha dedicado ni un segundo de su vida a criticar a Hamás, que no sólo asesina israelíes sino que también mata habitualmente a palestinos y, sobre todo, tiene a dos millones de ellos bajo la bota de una terrible dictadura.

Pues bien, a esa persona antisemita hasta la médula y completamente fascinada por la violencia extrema es a la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han elegido para gestionar lo concerniente a la infancia y la juventud. Esa infancia y esa juventud que en Gaza y en Cisjordania son educadas en un odio tan absoluto como para llamar a casa mientras estás asesinando civiles inocentes a decirle a tu madre que has matado a diez judíos con tus propias manos. ¿Es esto lo que le va a enseñar la nueva ministra a nuestros niños?

Quiero creer que no se puede caer más bajo, pero me temo que cuando llega al fondo esta gente se pone a cavar.