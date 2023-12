Jorge Javier, el ministro sin cartera Sánchez

Espectacular presentación del último ¿libro? sobre Pedro Sánchez, una cosa escrita por Irene Lozano, cuyo nombre no consta en portada. El artefacto lleva el título de Tierra Firme, el nombre de Pedro Sánchez, y una foto del personaje en la tapa, lo que puede llevar a mucha gente a creer que ha sido escrito por el presidente del Gobierno en sus ratos libres, mientras recibe las felicitaciones de Hamás y negocia con el afamado prófugo Puigdemont desinflamar Cataluña e inflamar al resto de España. Pues no. Es sabido que Sánchez no ha escrito ni su propia tesis doctoral. Es más, incluso se duda de que se la haya leído.

Sea como fuere, Sánchez ha sido el gran protagonista del evento celebrado en el Círculo de Bellas Artes. Lucía para la ocasión uno de esos trajes imposibles de solapa estrecha y pantalón ajustado, obra sin duda de ese (de)sastre personal cuya paleta de colores va del berenjena al azul inclasificable. En las labores de presentación, Jorge Javier Vázquez, personaje cumbre de la telebasura del que se llegó a hablar como posible ministro de Cultura. Y en la platea, catorce ministros palmeros que no han dudado en adular a su benefactor, reírle todas las gracias y aplaudir a rabiar las bromas sobre programas de televisión como Supervivientes o la referencia al mediador salvadoreño en el caso catalán aprovechando que Honduras, donde se rueda el "reality", está al lado de El Salvador.

Se habla mucho de la incapacidad de los ministros, pero en el arte del aplauso son unos auténticos fenómenos con más arte y entusiasmo que el tío Toni y el tío Joanet, los rumberos de Peret. Aplauden con la misma entrega que los prebostes chavistas a Maduro y eso es una cualidad nada desdeñable para el presidente del Gobierno, capaz de designar a Miquel Iceta, sin carrera conocida, de embajador ante la Unesco, organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura.

La magna presentación coincide con los ecos del Informe PISA sobre las habilidades matemáticas, científicas y lectoras de los adolescentes españoles. Los resultados no han sido buenos, pero el Gobierno confía en que mejorarán en el futuro. Sin duda. Para corroborarlo, ahí estaba el propio ministro de Cultura, el señor Urtasun, que confunde un cuarto de siglo con un lustro. O la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la de los "insultos y soeces". Y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que animaba a hacer un homenaje a quienes "lucharon por el franquismo" en el pasado Día de la Constitución. Por no hablar del mismo Sánchez y "su" libro.

Así que menos jiji y jaja con Jorge Javier, que podría asumir con más enjundia que los titulares una mega cartera de Cultura, Educación y Trabajo. No lo descarten incluso como portavoz del Ejecutivo tras la próxima crisis de Gobierno. De momento, eso sí, se tiene que conformar con ser ministro de presentaciones, pero sin cartera.