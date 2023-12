Sánchez y el pasado nazi de Alemania

Una diputada de Puigdemont en el Congreso señala y amenaza a jueces, policías y periodistas. El PSOE entrega la alcaldía de Pamplona a Bildu. Pedro Sánchez ataca al político alemán Manfred Weber en el Parlamento Europeo y le pregunta que "si su plan es devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich". Las estampas de las últimas horas de la vida de España son terribles. Galopante degradación de la democracia. Los separatistas van a por todas. Quieren las cabezas de los jueces que actuaron contra el golpe de Estado, condenaron a sus líderes y emitieron las euroórdenes contra Puigdemont. Quieren purgar a los policías que cumplieron los mandatos judiciales. Quieren silenciar a los periodistas que no tragan con su discurso e informan de sus delitos de corrupción y sus políticas supremacistas. Están desatados, igual que el Gobierno y los diputados socialistas, de Sumar y de Podemos.

Para el independentismo ha llegado la hora de la venganza. Tienen a Pedro Sánchez cogido por los huevos y han dado con un presidente que desprecia la democracia tanto como ellos. Y con unos diputados socialistas capaces de sostener una cosa y la contraria con la misma facilidad que su líder. Han perdido el recato. Ya ni siquiera alzan la ceja ante discursos como los de la portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras, o el portavoz de Junqueras, Gabriel Rufián. El Congreso es una "herriko taberna", un auténtico estercolero, una extensión del parlamento catalán previo al golpe de Estado de 2017. La última intervención de Nogueras en la Cámara Baja pasará a la historia como una de las mayores infamias proferidas en sede parlamentaria. Odio en estado puro. Igual que la arremetida de Sánchez contra un político alemán invocando el Tercer Reich en el Parlamento Europeo. Diplomacia sanchista en acción. Como en Israel equiparando a un Estado democrático con el terrorismo islámico.

Pero les da igual. Siguen adelante con el plan. La amnistía, las comisiones parlamentarias contra jueces y policías. Hasta han comprado el infundio de que los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017 fueron obra del CNI para frenar el referéndum separatista y lo "investigarán" en el Congreso. El deterioro es imparable, cuesta abajo y sin frenos. Lo de menos es el referéndum que exigen los separatistas para que Sánchez pase un día más en la Moncloa. Han entrado en barrena, se ciscan en la democracia, en las leyes, en la separación de poderes, en el Estado de derecho y en lo que haga falta. He ahí a Sánchez en el Parlamento de Estrasburgo, abandonando el pleno mientras Weber replicaba por alusiones. No escuchan y ni siquiera oyen. Si el presidente del Gobierno no se ha hecho una foto con Puigdemont es porque el prófugo no ha querido. Europa no hará nada por la democracia en España, salvo dejar constancia de que el presidente del Gobierno está en manos de un prófugo que le ha avisado a la cara de que si incumple sus promesas, "las consecuencias nunca son agradables".

No hay más. Es lo que hay. Tal vez lo que nos merecemos. Circula en redes y medios la lista de finalistas de los premios de la "Asociación de Periodistas Parlamentarios". Están nominados al Premio Emilio Castelar al mejor orador/a Yolanda Díaz y Gabriel Rufián. Se hunde la democracia, los delincuentes redactan las leyes, el presidente del Gobierno se entrega a quienes justificaban o incluso perpetraron los asesinatos de ETA y a los golpistas catalanes. Declaró la guerra a Israel, Argentina, Italia y los Países Bajos. Recuerda a los alemanes el pasado nazi y asume sin alterarse los halagos de la organización terrorista Hamás. Arde Roma. Suena una lira en Moncloa. Los ladridos de un perro se cuelan en la megafonía del Parlamento de Europa en los prolegómenos de la intervención de Sánchez. Pobres perros y pobres españoles.