El hundimiento europeo del PSOE

Está claro que ninguno de los pasos que las instituciones europeas están tomando contra los intentos de Pedro Sánchez de malbaratar el Estado de derecho en España a cambio del apoyo de los separatistas es definitivo, pero también lo está que todos van en la misma dirección, que es la buena.

Lo ocurrido este jueves en el Parlamento Europeo no tiene, al menos de momento, consecuencias legales, pero sí tiene una singular importancia política: Europa está diciéndole a Pedro Sánchez que sus socios, aquellos a los que pretende amnistiar, están implicados en nada más y nada menos que una trama con una potencia extranjera para desestabilizar a toda la UE. Y una potencia que no es otra que la Rusia de Putin, un régimen dictatorial y criminal que tiene a todo el continente en jaque por sus injerencias, su expansionismo y su brutal invasión de un país soberano.

La votación, además, no ha dejado lugar a la más mínima duda: 433 eurodiputados han apoyado investigar a Puigdemont y sus conexiones con el Kremlin, mientras que sólo 56 han votado en contra, entre ellos, por supuesto, los propios separatistas. Es una mayoría abrumadora que, además, ha incluido a miembros de todos los grandes grupos de la Eurocámara, también del socialista.

Por cierto, no podemos dejar de destacar la impresionante demostración de hipocresía de un PSOE que ha votado investigar al líder separatista en el Parlamento Europeo, mientras hace todo lo posible por amnistiarle en el español. Más aún: han estado a favor del texto final que citaba a Puigdemont, pero en contra de las enmiendas que han permitido que se incluya el nombre del separatista fugado en esa resolución. Esperpéntico.

Probablemente los socialistas creen que esos bandazos y esa incoherencia no les van a suponer ningún coste en las instituciones europeas, tal y como ocurre en España o al menos como ocurrió en las elecciones de julio. La realidad es que el descrédito es cada día mayor y a estas alturas Pedro Sánchez y los suyos tienen en Bruselas la misma credibilidad que sus socios separatistas y los partidos más radicales y estrambóticos de la Eurocámara, es decir, ninguna.

Como bien explicaba en esRadio el líder de Ciudadanos en Europa, Adrián Vázquez, "esto es un hachazo a la Ley de Amnistía" y, desde luego, cada día parece más claro que las instituciones europeas no van a permitir que se dinamite el Estado de derecho en España porque, se lo ha dicho con toda claridad Cayetana Álvarez de Toledo a la Comisión de Venecia, eso es dinamitar el Estado de derecho en toda la Unión.

No va a ser un proceso sencillo y, por desgracia, tampoco va a ser rápido, pero una cosa es segura: va a ser durísimo para el Gobierno y no hay que descartar, ni mucho menos, que se lleve por delante los privilegios de eurodiputado del propio Puigdemont. No debería sorprendernos: es normal que te ocurra eso cuando intentas convertir en una república bolivariana a un país que es una parte esencial de un club de democracias. Eso, aunque Pedro Sánchez crea lo contrario, no puede salirte gratis.