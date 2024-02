Ábalos y Koldo, entre pillos anda el juego

—Ministro, le llama el señor Toledo.

José Luis Ábalos atiende la comunicación que le pasan desde la Secretaría de su Gabinete.

—Dime, Paco. Buenos días.

Paco, Francisco Toledo, llevaba poco más de un mes en el cargo. El BOE publicó su nombramiento como presidente del Ente Público Puertos del Estado el 25 de febrero de 2020 a propuesta del titular de Transportes y alguna cosa más, para rellenar de letras la cartera .

—Perdona que te moleste, ministro. Me acaba de llamar ese asesor que tienes, Koldo, creo que se llama, el que nombraste para el Consejo Rector de Puertos del Estado el año pasado. Me ha pedido que contrate 8.000.000 de mascarillas con una empresa de Zaragoza. Espera te digo el nombre… ¿Tú sabes algo de esto?

Ábalos demoró unos segundos su respuesta.

—¿Cómo dices que se llama la empresa? ¿Soluciones de qué? No tengo ni idea, Paco, voy a localizar a Koldo, te mantengo informado.

Si ustedes creen que esta conversación, pura ficción, puede ser verosímil, entonces están en condiciones de admitir pulpo como animal de compañía.

Una aclaración. El señor Koldo García Izaguirre es miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado [20 de junio de 2019] y vocal de Renfe Mercancías [22 de noviembre de 2019] no porque, meses antes de la pandemia, ya se organizara una confabulación para comprar mascarillas y le quisieran situar. La explicación es más sencilla: la pertenencia a los consejos de las empresas públicas dependientes de cada Ministerio es un complemento salarial. Estas canonjías se adjudican al personal de libre designación [todos con nivel 30, el máximo de la Administración] de los gabinetes de ministros y algunos secretarios de Estado. Te apoquinan entre 900 y 1.000 euros por asistencia, una al mes, y el interesado no tiene que decir ni mu; firma la asistencia y cobra. Al señor Koldo, el ministro Ábalos le debía tener en mucha consideración porque no es habitual que te nombren para dos.

Vamos a intentar no hacernos un lío con las fechas, porque en la sucesión de estas se encuentra parte de la explicación de la trama. Son días en los que se toman decisiones en una situación desconocida y de máxima tensión para los responsables políticos. Actúan bajo presión, precedida y agravada por un comportamiento irresponsable.

Todavía resuenan los ecos del "coronavirus, oé" y la premonición de la vicepresidenta Carmen Calvo se está convirtiendo en una dramática realidad: "Señora Calvo, para terminar —le pregunta la redactora de El Socialista el 6 de marzo—, qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo". "¡Que le va la vida, que le va su vida!". Así sucedió.

Seis días después, el 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma.

16 de marzo. Según establece el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas, SL firma un acuerdo de colaboración para el suministro de mascarillas con las mercantiles Comercial Cueto 92 y Comercial Cueto 92 Internacional. La Fiscalía detalla que todas forman parte de un mismo entramado empresarial. Soluciones de gestión no tiene actividad, es pura fachada.

20 de marzo. El BOE publica la Orden TMA/263/2020 por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes. Establece que se procederá a adquirir un máximo de 8.000.000 de FFP2 y que esta compra será realizada de forma centralizada por el ente público Puertos del Estado. La Orden fija el reparto: 102.000 mascarillas a AENA, 2.000.000 a Correos, 620.000 a Renfe-Operadora, etc. y que el dinero que adelanta Puertos del Estado le será devuelto con arreglo a un procedimiento que detalla.

21 de marzo. Aquí está la madre del cordero, el presidente de Puertos del Estado, el señor Francisco Toledo, firma una resolución ordenando la contratación del suministro de 8.000.000 de mascarillas a la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas, SL. Esta información la publicó Vozpópuli el 14 de abril de 2020, la firmaba Alberto Sanz. En ese momento se desconocía que cinco días antes, el 16 de marzo, la empresa pantalla que iba a llevarse el primer gran contrato de suministro de mascarillas ya había hecho un movimiento para asegurar el bisnes ¿Quién les sugirió este movimiento? ¿Quién les aseguró que tendrían el contrato de Puertos del Estado por un valor de 20.000.000 de euros?

Volvamos al teatro.

El ministro Ábalos marca el número de su asesor.

—Koldo, me quieres explicar por qué has llamado al presidente de Puertos.

—¿Yo, ministro?

Posiblemente la mirada de Koldo García Izaguirre al salir de la Audiencia Nacional tras prestar declaración haya inquietado a más de uno. No desafía, ni es huidiza. Parece interrogar. Preguntarse ¿y esto?

"Favorecíanle sus amistades y la vara alta que tenía en todas las dependencias del Estado. No había puerta cerrada para él. Oí contar que en ciertas épocas había ganado mucho dinero poniendo su mano activa en afamados expedientes". Benito Pérez Galdós. Lo prohibido, 1884.