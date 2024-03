A las plazas en contra del golpe sanchista

El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y sus socios golpistas y separatistas han alcanzado un acuerdo sobre la ley de amnistía que saca a España fuera de las naciones democráticas para situarla en un espacio de autoritarismo y totalitarismo sanchista, donde el presidente del Gobierno y personajes de la calaña de Puigdemont, Junqueras y Otegi operan a sus anchas, con absoluto desprecio por las leyes y por la misma democracia y sus normas. Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas, ha cedido en todo ante los separatistas con tal de mantenerse en el poder y no hay un solo indicio de que estos vayan a ceder en su chantaje permanente. La democracia en España está en grave peligro, como pone de manifiesto la amnistía para unos delincuentes que con tan solo un puñado de votos imponen su delictiva voluntad a la mayoría.

En este contexto es fundamental manifestarse, salir a la calle, expresar de una manera masiva y rotunda que España no está en venta, que Sánchez no puede pagar sus facturas a costa de la libertad y la igualdad de los españoles, que es intolerable que una minoría criminal se imponga a la mayoría demócrata. Es imprescindible que Europa contemple el masivo rechazo contra la amnistía y contra quienes arrodillar a los españoles ante los separatistas, humillarlos, dividirlos y enfrentarlos. De ahí la conveniencia de las manifestaciones organizadas este fin de semana en Madrid y en Barcelona. La cita en la capital de España es este sábado 9 de marzo a las 12:00 en la plaza de la Cibeles bajo el lema "Sobran los motivos. ¡Sánchez dimisión!", una convocatoria que agrupa a más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil. En la capital catalana, la concentración contra la amnistía está prevista el domingo a las 12:00 en la plaza de San Jaime con el eslogan "No a la amnistía, no a la impunidad".

Ambas plazas deben ser un clamor contra la deriva totalitaria del sanchismo, contra los ataques al Poder Judicial, contra la disolución del Estado de derecho y contra quienes están perpetrando un golpe de Estado en toda regla. Manifestarse contra el sanchismo y su demolición de España y la democracia es un imperativo moral y político, un deber ciudadano en defensa de una democracia cuya continuidad no está en absoluto garantizada por culpa de las cesiones de Sánchez y de los planes separatistas. Es imprescindible abarrotar las plazas, clamar contra la pérdida de libertades, contra las vulneraciones de los derechos, contra los privilegios de los golpistas corruptos. Nunca como ahora ha estado más en peligro el conjunto de libertades y derechos constitucionales.