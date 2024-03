Sánchez también aceptará la autodeterminación para amnistiar a Begoña

La Ley de Amnistía aprobada en la Comisión de Justicia esta semana ni es ley, porque no es para todos, ni sólo de amnistía: es también autoamnistía. El PSOE amnistía todos los delitos cometidos para lograr la independencia de Cataluña, desde el saqueo de fondos públicos al enriquecimiento privado de la familia Pujol, desde el terrorismo callejero a la alta traición con Putin, a cambio de que los herederos de Pujol, que son sus hijos y Junts per al 3%, le amnistíen a él por todos los delitos del archicaso Koldo-Ábalos-Begoña que ya han salido a la luz y están en fase de instrucción, o quedan por salir, y afectarán a todo su Gobierno y al PSC en pleno, con Illa a la cabeza. Si Sánchez entrega España a los innumerables hijos de Pujol no es sólo por siete votos, sino para asegurar su capacidad de amnistiar a siete ministros del PSOE, tres vicepresidentas, y a su señora, Begoña Gómez, como parte de lo que parece una trama anterior, paralela y posterior a la pandemia, que captaba dinero público para intereses privados. O sea, como Convergencia.

El Tirano, como en su casa en Brasil y Chile

Evidentemente, eso es lo que piensa el Tirano, parodia hortera de sí mismo en Brasil, y acogido al nicho de las narcodictaduras bolivarianas con Boric. Un gobierno, el de Chile, al que cada vez se vincula más directamente con las redes subversivas que quieren acabar con Milei. Vale la pena detenerse en esto. Muy recientemente, Juan Bautista "Tata" Jofre, probablemente el mayor experto en los servicios de inteligencia argentinos y del Cono Sur, desde su experiencia con Perón y Menem, que ha plasmado en libros muy reveladores sobre la guerra civil en el peronismo, el terrorismo montonero y los regalos a esos asesinos por los Kirchner, corroborando lo que Victoria Villarruel hace muchos años desveló en "Les llamaban jóvenes idealistas", fue muy explícito en uno de esos programas nocturnos de televisión que sólo consumimos los adictos a la tragedia y la esperanza de ese gran país.

Concretamente, Jofre dijo a propósito de los que intentan sabotear el gobierno de Milei: "atención a Chile". Y añadió: "en Chile se van juntando venezolanos, peruanos… y, al fondo, como siempre, la isla, o sea, Cuba. Su interlocutor opuso el argumento de siempre: "si no tienen para comer". A lo que Jofre replicó: "para eso siempre ha habido dinero. Cuando estaban tan mal como ahora y asustaban hasta a los rusos, mira la que montaron aquí. Y es que hoy está fuera de toda duda que el terrorismo contra la democracia en Argentina, peronista, pero democracia al fin, que finalmente provocó el golpe militar, a petición directa de partidos políticos como el de Balbín, fue siempre tutelado por el comunismo cubano, en los montoneros y en el ERP. Como en Uruguay, en Chile, Perú, Colombia y el resto de Iberoamérica. El socialismo ruinoso de la CEPAL fue siempre acompañado por el terror de las guerrillas comunistas, con un pie en el narcotráfico y otro en Tropicana. Hoy, para el Cártel de Puebla, un éxito de Milei sería una derrota terrible. Así que hay que tomar en serio las advertencias de expertos como Jofre.

El guion de Puigdemont: de la amnistía a la autodeterminación

Félix Bolaños no se resistió a la tentación de hacer el ridículo. Si el mentir, verdadero credo de la banda de Sánchez, es sin duda indispensable para sobrevivir y prosperar en esa organización tan semejante al hampa (véase lo de Koldo, Ábalos, Montero, Marlaska, Illa y demás pandilla), es imprudente, sobre necio, creer que los separatistas catalanes dejarán pasar una sola ocasión de humillar al gobierno de España, aunque esté a sus pies, o precisamente por haber tenerlo hocicando ante los golpistas de 2017. Ni saben perder ni sabrán ganar. Viven del fallo del contrario, que es España, pero en lugar de agradecer o disimular el fallo enemigo, lo ridiculizan. Miriam Nogueras tardó apenas unos minutos en reírse de Bolaños, por algo había dicho que no se fiaban en absoluto de las promesas de Sánchez. Y si bien la Ley es una porquería inaplicable, en lo tocante a propaganda, el separatismo catalán es más astuto que el PSOE, que tampoco es manco.

La dominatrix de las tres filas de dientes dijo de presupuestos, nada, que "pieza a pieza" -le faltó decir que de las magras carnes de Bolaños- y los de ERC corrieron a declarar que no estaba claro que la amnistía lo fuera de verdad, y que, en todo caso, lo veían como un paso a la autodeterminación. Puigdemont se apresuró a hacer suya la proclama: primero, la amnistía; después, la autodeterminación. Y todos coincidieron en la fecha: 2025. ¿Quiere esto decir que ya está hablado con los sicarios de Sánchez? En mi opinión, sí. Es verdad que estamos a menos de un año de las elecciones en Cataluña y que tanto Junts per al 3% como la Esquerra compiten en alzar la voz hasta el kikiriki. Pero después de ver a Santos Cerdán bajo la foto del referéndum golpista, a Bolaños felicitándose a sí mismo por asegurarse algún mes más en el cargo, y a Sánchez defender con demasiada caipiriña que la Ley de Amnistía "asegura la prosperidad de Cataluña y España", nadie puede creer que, al hablar con los golpistas, el Gobierno y/o el partido sanchista sean prudentes y juiciosos. No sé cómo, pero habrá referéndum. Y si Sánchez tiene que amnistiar a Begoña, la amnistiará.