El vigésimo aniversario del 11-M ha desatado una campaña de la izquierda casi tan intensa como la ideada por Alfredo Pérez Rubalcaba el día de autos y siguientes. ¿Qué no habría podido hacer a día de hoy con las redes sociales el autor del eslogan "Merecemos un Gobierno que no nos mienta"? Hablando de un Gobierno que no es así, los cambios de opinión de Sánchez y su hacer de la necesidad virtud convierten en pedos de monja todas las maldades que se le puedan atribuir a Aznar.

Ese Gobierno y sus terminales se han dedicado con gran ahínco a refrescar algunos de los "hits" socialistas que llevaron en volandas a Rodríguez Zapatero a la Moncloa en cuatro días de marzo. La periodista Silvia Intxaurrondo ha tratado de impartir lecciones morales desde su "cátedra" de las mañanas de TVE. Pues no va y le pregunta ayer a Javier Rupérez que cómo vivió siendo embajador en los Estados Unidos lo del bulo de que había sido ETA. "Lo que me escandalizó y me sigue pareciendo obsceno es que la oposición socialista en aquel momento consiguiera transmitir la idea de que el responsable del atentado era el Gobierno y no los asesinos", ha contestado Rupérez para aclarar acto seguido que no hubo un "gran bulo", sino "toda una manipulación sociológica y electoral" a cargo del PSOE. El embajador ha estado cumbre, a lo Gustavo Adolfo. ¿Bulo? El bulo eres tú, amiga.

Otro que no ha desaprovechado la efeméride para quedar en evidencia es don Carles Puigdemont. El hombre del maletero que capitaneó la fase final del procés, madre de todos los bulos, ha piado lo siguiente: "Hoy hace veinte años, además de los criminales asesinos que perpetraron los atentados de Madrid, hubo otros criminales que nunca han comparecido ante la justicia: los que urdieron la gran mentira desde el poder y malversando recursos del Estado. De hecho, continúan dando lecciones y decidiendo sobre la vida de los demás a través de las puertas de atrás desde las que controlan parte de la judicatura, de la policía y de los medios".

La historia mejora en el segundo párrafo del mensaje en X. Tomen aire porque dice así: "España es una de las grandes factorías de falsedades informativas que hay en Europa. En la base siempre hay el mismo tipo de político, policía, juez o periodista. El modus operandi suele ser el mismo: un informe policial o de inteligencia a partir de un supuesto anónimo o un supuesto indicio que después es debidamente esparcido por la prensa amiga y que acaba en las manos de los mismos jueces, que naturalmente abren piezas donde se sostiene la mentira a través de un relato mediático presentado como 'periodismo de investigación'".

Hombre, Puigdemont, "no fotem". Usted que lo ha sido todo, desde periodista catalán a presidente de la república más breve de la historia, cómo puede decir que "España es una de las grandes factorías de falsedades informativas que hay en Europa". Se van a enfadar en TV3. Que España no existe, caramba. Es el Estado español. En cuanto a fabricar mentiras, qué decir de la honradez y austeridad de Jordi Pujol, de la mejor escuela del mundo, de los mil heridos gravísimos del 1-O o de atribuir los atentados de las Ramblas y Cambrils al CNI sin ir más lejos.

No tienen piedad. Ser amigos de Otegi les define, igual que tener madera de tontos útiles de Putin o felicitar el Ramadán pero no la Navidad. Y dar clases de periodismo suicida con tres capas de calzoncillos, también.