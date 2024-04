Una periodista y Fortes

La entrevista de Pedro Sánchez en el Telediario de TVE duró unos cuarenta minutos y en tan breve espacio de tiempo no hubo hueco para que los dos empleados públicos presentes en el plató, Xabier Fortes y Marta Carazo, le realizaran la única pregunta pertinente en estos momentos, a saber: ¿Sabía usted, señor presidente, que su esposa asesoraba a empresas que después recibían importantes subvenciones de su Gobierno? La entrevista debería haber empezado por ahí, pero, en su lugar, los entrevistadores se interesaron por los padecimientos de Sánchez durante estos cinco últimos días; especialmente Xabier Fortes, al que se le vio muy afectado por lo que el presidente ha tenido que sufrir.

Fortes está bastante de acuerdo con Sánchez. No; miento. Está contrariado, porque el presidente no termina de concretar qué va a hacer con los medios bastardos que esparcen el fango y enturbian la convivencia y que, no por casualidad, son todos los que critican a Sánchez. El presentador del informativo del canal 24H de TVE está de acuerdo en que el Gobierno tiene que actuar contra esos falsos periodistas para regenerar la democracia y recuperar la convivencia (solo había que ver cómo asentía cuando el presidente desgranaba sus razones para la censura), pero Sánchez se le fue por las ramas y no anunció el cierre preventivo de todos los medios desafectos, momento en el cual el entrevistador habría saltado de la silla para darle un abrazo.

Xabier Fortes es el argumento permanente de por qué hay que cerrar televisión española, da igual el partido que esté en el poder. Su actitud quedó aún más de relieve por la presencia en el plató de Marta Carazo, la presentadora del Telediario de TVE, que sí se atrevió a apuntar cuestiones incómodas para Sánchez, como sus acusaciones en el Congreso sobre la mujer de Núñez Feijóo que luego se revelaron falsas, un ejemplo perfecto de esa maquinaria del fango que Sánchez viene denunciando con tanto interés. Nunca en la historia reciente de la televisión pública se había visto a un periodista recriminarle a Sánchez en directo su evidente hipocresía. Marta Carazo hizo el intento y, aunque no profundizó en esa línea argumental, dejó constancia de ese alarde de profesionalidad para que veamos que no solo de Fortes vive RTVE.

Un presidente que ataca con tanta saña a la prensa incómoda tendría que haber salido huyendo de la entrevista en medio de una bronca monumental, pero estaba en la televisión pública y ahí solo se insulta a los presidentes cuando son del PP. Y con el lacito negro en la solapa, claro, para denunciar la censura de la derechona cuando está en el poder.