Otra de ocurrencias, señor Albares

Debe haber sido un verdadero placer para la Ministra de Defensa, Margarita Robles, leer las reflexiones del siempre elocuente Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su reciente entrevista con un medio de Barcelona. Según informan las agencias, Albares prevé que la OTAN aprobará en su cumbre de Washington un ambicioso plan de acción para el flanco sur, enfocándose en la inestable región del Sahel. Esta ocurrencia seguramente habrá deleitado a Robles, quien parece estar al margen de las proyecciones futuristas de su colega, al que estamos acostumbrados a escuchar hablando en primera persona, pero del que no conocíamos su afición y experiencia en temas de defensa y seguridad.

Este gobierno nos tiene aleccionados en las discusiones entre ministros, fruto de la política de alianzas internas que tan buenos frutos ha dado, especialmente en términos de espectáculo mediático. Sin embargo, no es tan común que estas disputas surjan entre compañeros del mismo partido, añadiendo un toque de frescura al teatro político, ahora que el calor aprieta, y de qué manera, en el flanco sur.

Leyendo la entrevista, observamos cómo Albares se explayó acerca del papel de la OTAN, subrayando el compromiso de alcanzar el mítico para España 2% del PIB en gasto de defensa para 2029, una promesa que suena tan realista como alcanzar Marte en bicicleta. También mencionó, con la certeza que le caracteriza, que él asistirá a la Cumbre de Washington, aunque se le olvide mencionar que también asisten todos los ministros de exteriores y defensa de la Alianza, es decir, 64 contando con su imprescindible presencia.

Así que, mientras Albares sigue proyectando sus ocurrencias, el resto de los mortales solo podemos sentarnos y disfrutar del espectáculo, no sin antes recordar que, en realidad, nuestro ministro no ha adivinado nada nuevo. El plan de acción para el flanco sur ha sido objeto de trabajo durante mucho tiempo, y ha contado, para ser justos, con la aportación del Ministerio de Defensa de nuestro país, especialmente de los magníficos profesionales con que contamos en esta área y en el de inteligencia. Este plan no es más que una continuación de acciones anteriores, entre otras, como la ampliación de la capacidad de la Base norteamericana de Rota, firmada discretamente entre la Ministra Robles y la Embajadora de Estados Unidos, para no molestar a la radicalidad que impregna el Consejo de Ministros.

Recordemos que el pasado 27 de mayo, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Sofía, Bulgaria, señaló un tema crucial: el flanco sur de Europa. Resaltó la necesidad de contrarrestar la desinformación y aumentar la presencia de la OTAN en la región, asignando más recursos para la capacitación y actividades de asociación, fortaleciendo la cooperación con países del sur y el Golfo. Unos días después, el 14 de junio, Stoltenberg concluyó la última reunión de ministros de Defensa antes de la cumbre de la OTAN en Washington, reiterando la importancia del flanco sur. Recordó el trabajo de un grupo de expertos que presentó un informe sobre cómo la OTAN puede abordar los desafíos en el sur, especialmente en África, señalando la necesidad de una mayor presencia y cooperación en la región. Aunque la OTAN ya tiene presencia en lugares como Irak y mantiene asociaciones con Jordania, Mauritania y Túnez, Stoltenberg reconoció la necesidad de hacer más. Además, los aumentos en la preparación de las fuerzas y las inversiones en nuevas capacidades militares también son relevantes para las amenazas en el sur, de la que viene advirtiendo nuestra industria.

El informe, confeccionado en mayo por un grupo de expertos independientes, subrayaba la importancia de intensificar la comprensión y la cooperación con los socios del sur. Ponía de relieve la interconexión entre la seguridad de estas regiones y la de los aliados de la OTAN, proponiendo nombrar un Enviado Especial para las Vecindades del Sur, responsable de coordinar y supervisar las diversas actividades de la OTAN en la región, garantizando coherencia y progreso continuo. También planteaba una presencia más fuerte de la OTAN en Libia y un apoyo sostenido a los procesos políticos y de seguridad en la región.

Y desde la emisión del informe de los expertos, hemos conocido una razón más para no apartar la vista del flanco sur: Mali, Níger y Burkina Faso han firmado un pacto de seguridad en el Sahel, estando dispuestos, si es preciso, a usar la fuerza. Es un acuerdo para luchar contra la insurgencia islámica vinculada a Al Qaeda y al Estado Islámico, entre otros. No olvidemos que nos referimos a países gobernados por juntas militares, donde la presencia europea ha sido purgada y donde Rusia se esfuerza con denuedo en desplegar sus "encantos".

Así que, mientras Albares se afana en sus profecías, la realidad es que el trabajo serio y estratégico ya se está realizando, aunque quizás no con el glamour y la fanfarria que él hubiera preferido. No hay dotes adivinatorias en nuestro ministro de exteriores, sino la expresión de lo que se viene haciendo, especialmente, por el Ministerio de Defensa y nuestra Inteligencia, ante unos escenarios que no dejan de agravarse.