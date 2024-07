Termina julio, hace calor y Correos no abre los sábados

Efemérides de la semana. Hace 518 años, Francisco de Tassis recibió el encargo de la reina Juana I de Castilla de establecer las comunicaciones postales entre España, Francia, Flandes y Alemania. La Real Cédula, fechada el 19 de mayo de 1506, nombra a Tassis y a su sobrino Simón maestros de postas "para traer y llevar las cartas y envoltorios y pliegos en la ciudades y villas y lugares de estos mis reinos". Su hijo Carlos V ratificaría esos privilegios y fija el coste para la Hacienda real: once mil ducados de oro al año.

El pasado 22 de julio, la SEPI, el presidente de Correos y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo para intentar taponar el chorreo de millones que se van por el desagüe postal. Juan Manuel Serrano, el amiguísimo de Pedro Sánchez, dejó un pufo de 1.200M€ en sus cinco años al frente de la empresa. Su salario: 200.000€ anuales.

El contribuyente apoquina 4.000M€. Un rescate encubierto. Al olor del euro, CCOO se ha animado. Piden una jornada de 35 horas con el mismo salario; retribución mínima de 2.000€ mensuales; prejubilaciones con más de 55 años y un Plan de pensiones con aportaciones de una empresa que, en palabras de los "responsables" sindicales, está "al borde de la quiebra financiera". Todo por el bien del Servicio Postal Universal. Que es muy universal, pero los sábados no abre.

Ecos (bolivarianos) de sociedad. El madrileño Parque del Oeste ha vuelto a ser escenario de una multicolor ofrenda a los pies de la estatua de Simón Bolívar ("Nosotros somos enviados a destruir a los españoles… Contad con la muerte aun siendo indiferentes". Decreto de Guerra a Muerte, firmado por Bolívar el 15 de junio de 1813). En esta ocasión fue la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia quien ofició bajo la mirada del infame. Festejaba el 199 aniversario de su independencia de España. Unos días antes lo había hecho su colega de la República Bolivariana de Venezuela. Poco a poco, con el beneplácito del Ayuntamiento de Madrid —que pone la banda de música—, el primer parque público que se creó en la capital —con categoría de Histórico— se está convirtiendo en lugar de peregrinación del Grupo de Puebla. La recepción posterior se celebró en la Escuela Julián Besteiro de UGT. Contó con la presencia de gerifaltes sindicales y otras autoridades. Se sirvió un coctel plurinacional.

Termina julio con calor, lo normal. Sin embargo no tanto como los escenarios achicharrantes con los que la Agencia Española de Meteorología nos acoquinaba. Según sus predicciones del pasado 19 de junio, los meses de julio, agosto y septiembre serían "muy probablemente más cálidos de lo normal en toda España. En la mayor parte de la Península y en Baleares podría situarse entre el 20 % de los veranos más cálidos registrados". Para mayor desconcierto, el mes de junio "ha resultado en conjunto frío, con una temperatura media sobre la España peninsular de 19,9°C". La AEMET es un poco como Pedro Sánchez, que cambia de opinión según sople el viento…

Como esto del tiempo —que no del clima— y sus augures es bastante ciclotímico, he consultado a Javier del Valle, un viejo conocido —sus previsiones meteorológicas son vitales para las expediciones de alta montaña en situaciones extremas—, profesor en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza y autor, junto a Alfonso Tarancón, del libro Premoniciones. Cuando la alerta climática lo justifica todo.

"¿Qué es el hombre frente al sol?", me responde con una pregunta. "Hablar de cambio climático es algo consustancial al clima, por supuesto que hay que investigarlo y hay que profundizar en las razones, tanto naturales como antrópicas que provocan que cambie". En su libro, los autores no niegan que el ser humano influya como un parámetro más. "La actividad solar no es una constante, como no lo es el giro de la Tierra alrededor del Sol, ni el eje de inclinación de la Tierra". Y añade: "La actividad volcánica, una gran emisora de gases de efecto invernadero, es impredecible". ¿Entonces?, le pregunto. "Si mezclas todo eso, también la actividad del ser humano, el resultado es la evolución del clima… ¿Cómo influye cada uno de esos factores? ¿Qué peso tienen? Ahí está la discusión científica". Una discusión contaminada por la ideología.

En el Cuaternario se produjeron cuatro grandes glaciaciones. La última, la de Würm, terminó hace unos 13.000 años. "Geológicamente es ayer por la tarde a última hora", bromea Javier. "No conocemos su origen. Hay una teoría —los Ciclos de Milankovitch— pero es eso, una teoría".

"No hay diez años seguidos en los que el clima sea el mismo, sin embargo estamos en una situación penosa de libertad de expresión en la investigación científica", se lamenta. Le recuerdo que a finales de los setenta del siglo pasado, una parte de la comunidad científica pensaba que venía una nueva glaciación. La revista TIME le dedicó su portada del 31 de enero de 1977: "The big frezze" (La gran helada). La diferencia con anteriores controversias es que la izquierda ha impuesto su política de confrontación, de anulación del discrepante, en el debate científico sobre el clima. Como afirma el profesor del Valle, "la ciencia no es democrática, la mayoría no tiene por qué tener razón" o en palabras del físico François Gervais: "Hay que volver a la ciencia para evitar la ruina a las que nos lleva el objetivo de ‘Neutralidad de carbono’ en 2050".