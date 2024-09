Musk, Dúrov y la censura zurda

Musk, Dúrov, Zuckerberg. Los tres principales líderes de las empresas responsables de la conversación digital global a través de X (Twitter), Telegram y Facebook han sido presionados, amenazados e incluso detenidos por parte de aquellos que en la izquierda política, mediática y tecnológica no quieren que haya pluralidad de opiniones, censurando a todos los que no comulguen con la cosmovisión "zurda". Zuckerberg ha reconocido en una carta pública que Facebook se vio sometida a presiones de Joe Biden para ejercer la censura en temas controvertidos. La Casa Blanca criticaba incluso que Zuckerberg tuviese manga ancha con el humor y la sátira. Decía Cioran que las religiones suelen ser cruzadas contra el humor, y pocas iglesias más sectaria en nuestros días que los Estados de las grandes potencias. No solo el gobierno de Biden, también los medios de comunicación de izquierdas que operan como el brazo adoctrinador del Estado, al estilo del New York Times y The Guardian, crearon el bulo de que había habido una injerencia rusa a través de Facebook para que Trump ganase las elecciones. Todo ello para implantar una regulación de las empresas de comunicación digital en forma de control de la información como ya hacen con la mayor parte de los periodistas parásitos del sistema establecido socialdemócrata.

Dúrov ha sido detenido en Francia acusado de no perseguir las actividades delictivas que se llevan a cabo en sistema de mensajería Telegram, que cuenta con mil millones de usuarios que lo usan fundamentalmente por sus protocolos criptográficos que no pueden ser descifrados ni por la OTAN ni por la NSA, la todopoderosa agencia de seguridad nacional estadounidense con licencia para vigilar impunemente a los ciudadanos y que fue creada por Truman a espaldas del Congreso, manteniéndose en secreto durante 30 años hasta que una serie de abusos obligaron al gobierno a revelar su identidad y actividades. Dúrov, enfrentado en su día a la Rusia de Putin, que también quería controlar la información de sus redes, ahora se enfrenta a Macron y la UE. Sea por las malas, el Big Brother de 1984, o por las buenas, el Mustafá Mond de Un mundo feliz, distintos collares, mismos perros.

Si Dúrov ha sido arrestado, desde un faro de la progresía, The Guardian, se ha pedido que la UE amenace a Musk también con arrestarlo, además de tratar de presionarlo para que se someta a la censura que le pide la izquierda boicoteando la compra de coches Tesla. Para empezar, Brasil se ha unido a Rusia, China, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Venezuela y Turkmenistán a la hora de impedir que sus ciudadanos usen Twitter. Todas ellas repúblicas, por cierto. La mayoría, con gobiernos de izquierda. Y alguna islámica que se lleva bien con las anteriores.

Estamos inmersos en batalla cultural que se dirime virtualmente en las redes sociales. Las amenazas contra Musk, Dúrov y Zuckerberg por parte de los gobiernos de izquierdas occidentales revelan el temor de estos de no controlar las redes sociales en un momento en el que los periódicos y televisiones, dominados hegemónicamente por los opinadores socialistas. Musk, Dúrov y, en menor medida, Zuckerberg, no se van a dejar intimidar tan fácilmente, pero sí que puede erosionar el apoyo social que puedan tener estos grandes señores de lo digital una vez que han sido sometidos a una campaña para que sean los chivos expiatorios. Mientras escribo estas líneas, el ministro de Justicia de Dinamarca amenaza con prohibir Telegram, WhasApp y cualquier otro servicio de mensajería encriptada. Adivinen cuál es la ideología de este censor danés.