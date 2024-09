Atlético... ¿De qué te quejas cuando la policía te prohíbe abrir la boca?

El Atlético de Madrid sigue sin aprender. Lleva muchos años siendo aleccionado por 'policías' de todo tipo, ya sea en celebraciones, fichajes, gastos y ventas, títulos importantes y títulos que no, entrenadores que deben seguir y los que no, leyendas que hay que echar y machacar y, cáspita, el Atlético aún no ha aprendido. ¡Ay Atleti, si es que no aprendes tontorrón! No molestes, por favor.

Es indigno, a falta de que los policías me proporcionen otro término, lo que está haciendo el Atlético de Madrid con sus quejas hacia el horario del próximo derbi liguero. A quién se le ocurre, locos los rojiblancos, quejarse porque el Real Madrid tenga dos días más de descanso, cuatro, y el Atlético solo dos. Todo ello antes de un derbi que los colchoneros juegan en casa y que deben aprovechar para, como también les dicen los policías de la ambición, luchar por la Liga. Y tampoco importa si no señalas a nadie en concreto, como es mi caso, y simplemente piensas que la Liga podría hacer las cosas mejor sin pensar tanto en las televisiones y audiencias y sí en la salud e igualdad de la competición. Da igual que no veas conspiraciones, porque, repito, no te puedes quejar, Atlético de Madrid. Tú no. Ni yo tampoco. Nadie. O casi nadie, claro.

¡Estáis locos colchoneros! Os señalo. ¿Qué será lo próximo? ¿Crear un televisión donde quejaros de todos los árbitros que os pitan dentro y fuera de casa con vídeos en cada jornada liguera? ¿Decirle a los rivales lo que deben celebrar? ¿Acusar a una pausa de hidratación de ser la que le da la Liga a un equipo? ¿Crear algo acabado en -ato para que los torneos que tú no ganas sean todos amañados? ¡Miedo me da este Atlético de Madrid enajenado! ¿De qué serán capaces estos indios agresivos y perturbados? Puff, seguro que sacan otro comunicado defendiendo sus intereses cuando lo mejor sería callarse la boca o usar otros medios para mandar todos los mensajes y campañas que puedas. ¡No son ni originales estos colchoneros!

El Atlético debería hacer caso a las autoridades. Desde Gil Marín a Simeone, pasando también por los jugadores y como no por los periodistas. Todos ellos deben callar y aprender de lo que dice la poli y no abrir la boca. Ni el Atlético ni nadie. Otros clubes, nain. Porque también hay un monopolio de la queja y, seamos sinceros, no lo tiene el conjunto de Diego Pablo Simeone. ¡Indios atrevidos! ¿Cómo osan quejarse de algo?

En serio, estoy terriblemente indignado con el Atlético de Madrid. Está haciendo cosas que rozan el delito contra... no sé, contra los derechos humanos, por ejemplo. Fíjate si están desequilibrados últimamente que tras varios veranos gastando más en chucherías que en fichajes van y este curso se gastan dinero. ¡Millonarios reprimidos! ¡Qué desfachatez! Tampoco han aprendido con esto. No saben que si no gastas dinero te llaman segundón sin ambición y si te lo gastas te llaman millonario. Es increíble.

Por eso yo creo que el Atlético lo que debería de hacer es pedir perdón. El club y la afición. Deberían pedir perdón por quejarse de los horarios. Porque encima no solo pelean por el mismo descanso en este caso sino que esta gente se queja a su vez de que todos sus partidos en casa son a las 21:00, la mayoría en previa de jornada laboral, y tanto peñas como los aficionados más mayores y jóvenes lo pasan realmente mal para volver a casa a altas horas de la noche. Y me pregunto yo: ¿Es necesario Atlético pelear por los derechos de tu equipo y de los aficionados?

En fin, este Atleti. Vaya club, ¿eh? Bueno, voy a seguir con mi ironía en otra parte, no vaya a ser que la policía me detenga también por usarla. Por cierto, la policía me actualiza algo más. No sé si el Atlético será capaz de poner las mismas ganas en denunciar el caso Negreira, porque Gil Marín solo quiso organizar a todos los clubes para plantarse ante lo sucedido con el Barcelona y no le hicieron ni caso. Y yo como periodista, lo mismo, porque solo trabajo en un medio que es el único que tiene una sección fija en sus deportes, siempre presente, denunciando lo que pasó con Negreira. Venga, hasta luego.