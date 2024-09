La disciplina del negrero

Si cae Maduro, escribí aquí hace unos meses, caerá pronto Sánchez. Los argumentos para hacer esa predicción estaban vinculados a las estrechas relaciones entre el PSOE y la dictadura venezolana, que van desde la etapa de Hugo Chávez hasta hoy, pasando por las maletas entregadas por Delcy Rodríguez al entonces vicepresidente del gobierno de Sánchez, el señor Ábalos. No obstante, nunca llegue a pensar que el nivel de compenetración entre Sánchez y Maduro, merced a la mediación de Zapatero, llegara hasta el punto de las imágenes que nos ofrece la Embajada de España en Venezuela, donde vemos el chantaje al que se somete al ganador de las elecciones de Venezuela. Terrible. Hay material para varias novelas negras.

Hay algo en todo esto que me sigue resultando más que patético. Me asusta. Me refiero a las declaraciones de González Pons en el programa de Federico Jiménez Losantos. Impresionan las declaraciones de González Pons sobre la implicación del gobierno de Sánchez en la narco-dictadura de Venezuela. La acusación del dirigente del PP sobre la participación del gobierno de Sánchez en un golpe de Estado contra el ganador de las elecciones venezolanas no han tenido, seamos sinceros, la repercusión que merecen en la sociedad española. Eso me lleva a pensar que la Oposición a Sánchez es débil, o peor, la sociedad está anestesiada y preparada para que le lleven sin rechistar al matadero. Es una sociedad sin columna vertebral. Los medios de comunicación críticos con Sánchez han recogido, naturalmente, esa información, pero, seamos realistas y sinceros, salvo unos pocos medios críticos, ningún gran medio de comunicación está poniendo en cuestión el comportamiento mafioso y golpista de un Gobierno al servicio de la narco-dictadura de Maduro en Venezuela.

He ahí la gran cuestión. Las grandes empresas de la comunicación se han sometido a la severa disciplina sanchista. Todas están compradas con el dinero de la UE del que dispone Sánchez. Sí, sí, la UE está implicada en los tejemanejes de Sánchez-Zapatero con el régimen criminal de Maduro. Sí, sí, todo está relacionado. Sí, sí, González Pons, desde su alto puesto en el Parlamento Europeo, debería seguir indagando sobre la relación y vínculos del gobierno español con la narco-dictadura de Venezuela. Esto no es demagogia. Aquí no estamos comparando cosas radicalmente diferentes, sino indagando de dónde saca el dinero Sánchez para comprar grupos enteros de comunicación que trabajan para limpiar su penosa imagen. El adiestramiento mecanizado del periodismo español funciona con normalidad merced a dos grandes medios: el dinero y el poder. Los periodistas españoles en los grandes grupos de comunicación "marchan al paso" de ese mecanismo inevitable e infernal que es la disciplina sanchista. Éste la ejerce como los negreros de una plantación de algodón: poder y fuerza, dinero y mayoría en el parlamento. El chasquido de su látigo es suficiente para que nadie se salga del aprisco. Toda su "legitimidad" reside en llamarle fascista a quién se oponga a sus latigazos. Su disciplina no está calculada racionalmente. Tampoco busca una "causa" común para que le sigan sus enfervorizados defensores. Todo es brutal en este sujeto. Entonces, ¿por qué no cae este gobierno colaborador del régimen más terrible de nuestra época?