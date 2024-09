El panda rojo, Míster Universo Zoológico

Ya sabemos que el concepto de belleza es subjetivo, pero la mayor parte de los admiradores del mundo animal coinciden en calificar al panda rojo (Ailurus fulgens), como el mamífero más bello del mundo.

Para llamar la atención sobre la situación de peligro de extinción por la que atraviesa la especie, el día 21 de septiembre se ha declarado Día mundial del panda rojo. Para conmemorarlo, el Zoo de Madrid acaba de presentar a Malik y Martí, la pareja de panditas rojos gemelos nacidos en sus instalaciones el pasado 7 de junio.

La historia del panda rojo en el zoo madrileño comenzó en el año 1984, cuando los reyes de España obsequiaron a esta institución con la primera pareja, Changma y Maychangma, que a su vez habían recibido como regalo de cortesía de S.M. Birendra, rey de Nepal.

El éxito acompaño muy pronto al equipo de conservación y programas de salvación de especies en peligro del zoo de Madrid, llamado entonces Zoo de la Casa de Campo. Hasta el momento han nacido en nuestra capital 84 ejemplares, muchos de los cuales se han repartido por otras entidades zoológicas implicadas en la salvación de la especie.

Los dos machos, gemelos, nacidos en el verano madrileño, se llaman Malik y Martí, siguiendo la costumbre de iniciar sus nombres con la M, inicial de la capital madrileña; ya con tres meses de vida comienzan a estar activos y "presentables", y su puesta en sociedad ha sido una excelente iniciativa de nuestro zoo para unirse a la conmemoración de las jornadas del Día Mundial del Panda Rojo.

Pariente lejano del oso panda gigante

Realmente el pequeño panda rojo es un animal único y su historia evolutiva y ecológica no están todavía completamente desveladas. Su morfología parece formada por la combinación de caracteres de otros mamíferos de diferentes familias; durante años se le consideró miembro de los Prociónidos junto a mapaches y coatíes, y se le llegó a llamar "mapache rojo". También se le consideró familiar próximo del oso panda gigante, el famoso oso blanco y negro emblema del WWF.

En la actualidad se reconoce al panda rojo como única especie de una exclusiva familia, los ailúridos, próxima al panda gigante, pero no idéntica.

También, como su primo el oso panda, el pequeño panda rojo liga su vida y su alimentación básica al bambú, y es habitante de los bosques ricos en tal especie arbórea de diferentes países de la zona del Himalaya, como Nepal o Bután. Lamentablemente su población ha disminuido hasta la mitad en los últimos veinte años.

Las razones de esta disminución son varias. La principal es la disminución de sus áreas forestales montañosas por el avance de la agricultura extensiva; también la caza furtiva, para la obtención de sus bellas pieles se encuentra entre las mismas, aunque no es la más importante.

En sus bosques nativos el panda rojo lleva una tranquila existencia alimentándose de brotes de bambú, que tritura con sus poderosos molares, complementando su dieta con diversos productos tanto vegetales como animales, incluyendo huevos e insectos. De todas formas, a pesar de su dieta omnívora, se le incluye en el orden carnívoros, pero se trata de uno de los mamíferos carnívoros más vegetarianos del mundo.

El pequeño panda rojo parece morfológicamente una mezcla del aspecto de diferentes especies, pero desde luego es único y sorprendente. Su rostro, prácticamente blanco con bigoteras beige, su pelaje rojizo, tendente al negro en el vientre y su cola rojiza, grande y poblada de pelo, provista de catorce anillos, que emplea para guardar equilibrio en las ramas, pero que no es propiamente prensil, le confieren un aspecto encantador que justifica su fama de bello.

Bien podría esta especie ser considerada símbolo de la paz dentro del mundo animal, ya que, a pesar de ser solitarios, salvo en la época de reproducción, los pandas rojos carecen de comportamiento conflictivo entre ellos cuando coinciden en el ramaje, que recorren descendiendo cabeza abajo. Son verdaderamente tranquilos y pacíficos.

Lo anterior no quiere decir que no sean capaces de defenderse cuando se siente agredidos; lo hacen en posición erguida y gracias a sus uñas, afiladas cual navajas aunque no retráctiles como las de los felinos.

Colaboración entre zoos y autoridades de Nepal

Actualmente la población europea de pandas rojos mantenidos en zoos comprende 437 ejemplares; todos los zoológicos implicados en su crianza se encuentran coordinados y mantienen contacto con la asociación Red Panda Network que ha contribuido a la formación en Nepal del Bosque del Panda, que viene trabajando en la compra de hectáreas y plantación de bosque y en el establecimiento de conexiones boscosas para evitar que los supervivientes en libertad queden como poblaciones aisladas.

Verdaderamente el ejemplo de la reproducción en zoológicos del panda rojo es un excelente ejemplo del papel que deben representar en la actualidad estas instituciones, necesarias para asegurar la supervivencia de algunas especies que no se puede garantizar en sus hábitats naturales.

Hay que felicitar al Zoo de Madrid, tanto por su presentación de los gemelos Malik y Martí como por los éxitos que viene consiguiendo en su colaboración con otros zoos europeos en la conservación de especies en peligro, cuyos programas en este sentido comprenden no sólo a los pandas, rojo y gigante, sino a otras como la nutria gigante amazónica, el rinoceronte indio, la gacela Dorcas, el orangután de Borneo o el lince ibérico, así como en la recuperación y posterior liberación de nuestras conocidas lechuzas.

Miguel del Pino, catedrático de Ciencias Naturales