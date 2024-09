JASP en Moncloa

Todos sabemos que Sánchez miente más que habla. Por eso, cuando dice que la legislatura será larga y que se propone llegar a 2027, lo repiten él y sus ministros una y otra vez porque nadie acaba de creérselo. Para conservar el poder hasta tan alejada fecha, El País, por boca del habitual periodista de cámara, nos anuncia que, en el Consejo de ministros de este martes, cuya referencia no se ha publicado a la hora en la que escribo, se hará una gran remodelación del gabinete de Moncloa. Aguanta Paco Salazar, que aterrizó con Iván Redondo y hoy es el cerebro de la casa. Por supuesto, resiste igualmente el secretario de Estado de Comunicación para que pueda seguir diciendo quién pregunta y quién no en las ruedas de prensa. El resto de los personajes, muy jóvenes, han sido cooptados según el periódico siguiendo criterios de excelencia académica y no por sus perfiles políticos. En otro tiempo se habría dicho que son JASP (jóvenes, aunque sobradamente preparados).

Ahora bien, detrás de los títulos extranjeros y los grados en universidades públicas (las privadas españolas no valen, por supuesto) hay cuatro que han sido especialmente elegidos por estar específicamente dotados para la difusión de bulos, pues podría decirse que son profesionales de ellos.

Diego Rubio, jefe del gabinete, se doctoró con una tesis titulada "La ética del engaño", lo que es ya de por sí toda una declaración de intenciones, aunque no está claro que a estas alturas tenga algo que enseñarle a Sánchez. No obstante, puede practicar con la pichona, que, en esto, es evidente que le falta un hervor. Rubio se ha puesto una adjunta, que se llama Ana Ruipérez, que viene del mundo de la demoscopia y ha trabajado en el CIS, además de en 40dB, la empresa que hace las encuestas para El País. Y hay general acuerdo en que no hay escuela más prestigiosa en el arte de propalar bulos que la institución dirigida por Tezanos. A ésta tampoco tendrá Rubio mucho que enseñarle acerca de la ética del engaño. El menos llamativo se llama José Rama y ha sido fichado por ser un experto en nuevos partidos (sic.) y haber escrito un libro sobre el de Abascal. Su misión será seguramente convencernos de que PP y Vox son la misma cosa. Ahora, el mejor de todos los nombramientos es el de un tipo con nombre de pijo, Borja Monreal, cuyo mérito más notable es haber dirigido la ONG SIC4Change. Una de las iniciativas de la altruista organización se llama "Cambia el cuento" que tiene el propósito de modificar la imagen de la "migración".

O sea, que a Moncloa va un experto en engaños, otra en encuestas sesgadas, uno en deslegitimar a la derecha y de guinda, un perito en cuentos. Con un equipo así, Sánchez no puede perder. Entre los cuatro elaborarán el lema del PSOE para las próximas elecciones generales y será algo así como: "Que no te vengan con cuentos, déjate engañar y vota PSOE". Jesús, lo que nos espera.