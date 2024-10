Resistencia a los antibióticos

ElNacional es un digital catalán editado y dirigido por un señor que fue antipujolista cuando era delegado de El País en Cataluña, que llegó a director de La Vanguardia coincidiendo con la presidencia de José María Aznar, y entonces presumía de ser íntimo suyo, y que, apeado al fin de las ligas mayores y lanzado al torbellino de los medios menores (para algunos, pseudomedios), se reinventó una vez más, esta vez como indepe, no por converso menos agresivo. Ni más desinteresado. ElNacional recibió más de un millón de euros entre ayudas estructurales y publicidad institucional de la Generalitat presidida por Pere Aragonès sólo el pasado año.

Leo en las páginas de ElNacional: "Los crímenes del franquismo continúan impunes. La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la querella interpuesta por los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz por las torturas que padecieron el año 1971 en la Prefectura Superior de Policía de Via Laietana, durante el régimen franquista". ElNacional se muestra sumamente crítico con que la Audiencia diga que ese caso está prescrito y que a los acusados de esas torturas les ampara la ley de amnistía de 1977, aunque no descarte investigaciones ulteriores, "fuera del proceso penal", para conciliar el espíritu de la susodicha amnistía con el de la nueva ley de Memoria Democrática, que ya saben de qué va. Cita el testimonio de Laura Medina, abogada de los demandantes, según la cual aplicar la ley de Amnistía del 77 a este caso "vulnera, una vez más, los derechos de las víctimas del franquismo y contradice el Derecho Internacional, que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca".

Es curiosa esa nueva moda en Cataluña de exigir a gritos que amnistíen a unos y chillar todavía más en contra de amnistiar a otros. Sin haber estudiado leyes como la letrada Medina, hasta yo sé que la amnistía es como los antibióticos: que por muy a medida y a la carta que la quieras hacer, una vez hecha, se lleva todo por delante. Sin distinguir entre bacterias y flora intestinal, entre reos simpáticos y antipáticos. Resulta ridículo, a la par que infantil, que los mismos que claman para que se amnistíe a los vándalos de Tsunami Democràtic, se escandalicen porque también decaigan las causas contra los policías denunciados por zurrar a los primeros el 1 de Octubre. Volviendo a la comisaría de Via Laietana, hay que decir que la amnistía del 77 beneficia tanto a eventuales torturadores franquistas (que los hubo) en aquella ubicación, como a eventuales torturadores en el mismo sitio bajo la Generalitat de Lluís Companys (que vaya si los hubo también).

ElNacional se vuelve a columpiar un poco, a mi modo de ver, cuando, citando a la letrada Medina (habría que ver si al pie de la letra o más o menos de memoria), pretende que el Derecho internacional declara imprescriptibles los crímenes más horrendos, mientras que el español, no. Es curioso que se les olvide mencionar que en 2010 se aprobó una ley orgánica en España para que no prescriban nunca los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

Mira por dónde, esa ley no ha bastado para evitar que la Audiencia Nacional archive la causa abierta contra la etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, por su participación en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. El PP y varias asociaciones de representantes de las víctimas del terrorismo presentaron una querella contra Anboto en febrero de 2022. Sus abogados, raudos, alegaron que eso era 25 años después de los hechos, que prescribían en 20. Oye, pero, ¿y la nueva ley que dice que esas barbaridades no prescribirán jamás? Ah, se siente: la defensa arguye que cuando el monstruoso secuestro y asesinato prescribieron, todavía no había ley que prohibiera que prescribieran. No hace falta que les diga que aquí todo el mundo va a recurrir al Tribunal Supremo como poco. Pero, de momento, ahí queda eso.

Ya me dicen ustedes si les parece que la impunidad de los secuestradores y asesinos de Miguel Ángel Blanco es más o menos noticia que la de los torturadores de Via Laietana. No hace falta qué les diga qué era portada y qué no lo era en ElNacional. Un millón de euros públicos al año. ¿Por soltar bulos? No, eso casi siempre se hace gratis. Lo que de verdad factura, donde está el negocio (el millón de euros al año en dinero público), es en la banalización de la verdad.