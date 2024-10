Simeone, elige: un Atlético campeón o un Atlético malcriado

Llevo muchísimos años viendo al Atlético de Madrid. En diferentes etapas. En muchas de ellas, poco más se podía pedir a las plantillas formadas. Había muchas carencias. El club navegaba a la deriva. Se fichaban jugadores de calidad baja y se les exigía de la noche a la mañana entrar en Champions tras haber pasado dos años en el infierno de Segunda. A esos equipos no se les podía exigir, pero a este sí. A este hay que exigirle, como a su entrenador, porque ellos mismos, en las buenas, presumen de lo buenos que son y ojo, tienen razón. Este equipo es muy bueno, mucho, aunque no lo demuestre.

El Atlético de Madrid tiene a 4 campeones del mundo vigentes: Correa, Julián Álvarez, De Paul y Nahuel Molina. Tiene a Griezmann, que también es campéon del mundo y el máximo goleador de la historia colchonera. Está Oblak, uno de los tres mejores porteros del mundo. Koke, leyenda rojiblanca y un timón descomunal. Llorente, un portento físico capaz de jugar en muchísimas posiciones, como Gallagher. Witsel, jugador curtido en mil batallas. Giménez, un muro uruguayo. Reinildo, un defensa férreo y veloz. Samuel Lino, con calidad y desborde para aburrir defensas. Sorloth, una bestia en ataque. Etc etc etc. Y al frente está Simeone, un técnico histórico que ha llevado al club a cotas altas y maravillosas. Todos ellos jugaron anoche en Lisboa. Todos ellos formaron parte de otro ridículo fuera de casa. ¿Acaso son estos jugadores malos? ¿Acaso son estos jugadores de bajo nivel? No, ¿verdad? Entonces, por favor, que no nos cuenten milongas.

Simeone, tu Atlético es un niño malcriado. Tu niño no estudia y tú le echas la culpa al profesor que le tiene manía. Y tú, Cholo, estás permitiendo que tu propio cholismo se llene de contradicciones. Negocian el esfuerzo, no creen, no son intensos y encima eligen partidos. Eso es anticholismo puro y lo peor de todo es que el autor del cholismo lo permite y, de momento, no lo castiga.

Entiendo que Simeone no es entrenador de rajadas sobre jugadores en público, pero ayer miente descaradamente y, Cholo, ya no cuela. Ya no cuela, querido Cholo. Hace 2 o 3 años estos partidos parecían accidentes, pero ahora ya os ha calado todo el mundo. Y no digo fuera del Atlético sino dentro. Además te pillan en las mentiras y eso no es proteger futbolistas sino malcriarlos. En el partido, imágenes de Movistar mediante, les dice con gestos que están dormidos y en rueda de prensa te plantas ante los medios y dices que "no es falta de actitud". ¿En qué quedamos? ¿Se te duerme el niño o se jugó mal al fútbol? No cuela, Simeone, y lo peor es que te estás autolesionando tú para mentir por ellos.

Aquí no hay una banda de futbolistas. Aquí no hay un grupo formado por jugadores de bajo nivel. Aquí ya no está el Profe Ortega para poner la excusa de que no hay físico por él. Ya no está Morata para decir que por su culpa no se ganaba en campos como el del Dortmund. ¡Os están pillando en todas las mentiras! ¡Se os están acabando las excusas! Y sé que aún tenéis de paraguas al Cholo y miedo me da que logren cargarse al argentino para, sorpresa, hacer exactamente lo mismo con el que venga. Porque Simeone tiene la culpa de muchas cosas, incluyendo el jugar cada día con un medio y ataque diferentes perdiendo así a los que ocupan esas posiciones, pero el partido que hizo ayer el equipo va más allá de táctica. Va de actitud. Ni queriendo haces un partido tan malo con esos jugadores. Ni aunque el Cholo les pidiese perder todos y cada uno de los balones haces ese partido. No cuela, niños. A ver si os dais cuenta de que vuestra afición os tiene calados.

Ojo, afición. Mensaje para vosotros. No molestéis a los jugadores del Atlético de Madrid. Ni a Simeone. Criticas, no. Mimos. Otro año más. Este año, también mimitos. Porque no es culpa suya. Nunca lo es. ¿4-0 en Lisboa? Nada, es otra mala primera parte. Solo son 134 tiradas en estos años. Nada de críticas, que se enfadan. ¿Habéis vuelto a viajar con el equipo y os han metido 4 en Lisboa? Nada, no se merecen esas críticas. ¿Cuánto dinero te has gastado en estos viajes? Mucho, pero oye, es que están buscando su camino. Muchas novedades. No salieron hoy bien al campo. Seguro que mejoran mañana. Es que el Profe Ortega... Es que el descanso... Es que los aviones que pasan por el cielo... Es que... Repito, no cuela. Por cierto, recuerda aficionado atlético, que cuando mejoren, porque son muy buenos y tienen calidad de sobra para hacerlo, te van a decir que es culpa tuya por no haber creído en ellos. Cogerán, se golpearán el pecho y te dirán a ti, a mí y a otros, que nadie creía en ellos. Sacan un 5 pelao en la recuperación final y encima hay que pagarle las vacaciones de verano. Alucinante.

Lo que más me preocupa es que al equipo no le avergüenza el ridículo de Lisboa. Solo así se explica que repitan estos papelones fuera de casa desde hace años. Piensan que no es culpa suya. Los niños nunca tienen la culpa. Viven con el paraguas de papá Cholo. Y Simeone se lo permite. Tanto tiempo esperando para recuperar el escudo y al final se sigue arrastrando por campos ajenos. Si al que se duerme le dejas en el banquillo varios días, Cholo, no se vuelve a dormir, porque esta claro y es evidente que hay varios jugadores que se pasean cuando les apetece. Y a la vez es claro y evidente que tú se lo permites. Basta ya de milongas y demostrad, porque estoy convencido de que podéis, que sois un equipo capaz de ganar a cualquiera y en cualquier campo.

Y dicho todo lo anterior, que no ha sido poco la verdad, seré masoca, pero sigo pensando que este equipo y este entrenador van a dar con la clave y el Atlético va a ser un equipo que dará alegrías este año. Y critico tan fuerte al equipo porque sé que lo pueden hacer. Ahora bien, la exigencia es lo que tiene y jugar en el Atlético no puede ni debe ser cómodo. Si quieres comodidad, pasaporte y a ligas más confortables. Si te esfuerzas y pierdes, el Atlético perdona. Si te paseas, pon el pecho al frente, te comes lo que te venga y espabilas. Eso es el Atlético y este equipo está a tiempo aún de callarme la boca a mí y a todo el mundo. Pero calladnos la boca, de verdad, no de paseo.