El Atlético más cabezón se convierte en el 'Excusas de Madrid'

Estamos sin duda ante el Atlético de Madrid más cabezón y con más excusas de la historia. Sin duda. Nadie recula. Bueno, en el campo reculan todos, pero fuera de él, todos se mantienen firmes. Pase lo que pase. Cabezón Simeone por no cambiar pese a los golpes de realidad constantes. Cabezón el equipo por seguir escondiéndose detrás del Cholo y por negociar las ganas y la intensidad. Cabezón el club por conformarse. Estamos, como he dicho antes, frente al Cabezón de Madrid o el Excusas de Madrid, pero no ante el Atlético de Madrid.

El partido de San Sebastián fue, de nuevo, horripilante. Desesperante. Inoperante. Con 60 segundos de ambición y el resto de racanería. Y aquí nada cambia. Siempre hay una excusa. Solo hay que esperar a la entrevista post partido. "¿Hoy qué milonga contarán?", nos preguntamos todos. Ayer le tocó a Witsel contar milongas. "Hemos hecho un partido juntitos y defensivo", dijo el belga sin un atisbo de cabreo en su rostro tras perder tres puntos en los últimos minutos de un encuentro donde tiraron una vez a portería. Pues nada, chicos. Agradeceros el partidazo y, por favor, que nadie les diga nada. Han estado "juntitos". ¡Qué más se puede pedir! Campeones del juntarse. Neptuno, prepárate. Y de las ruedas de prensa del Cholo, no digo nada, porque jamás dirá lo que piensa de verdad.

Es desesperante el nuevo ‘Excusas de Madrid’. Y cabezón, muy cabezón. Porque Simeone, pase lo que pase, no cambia. Simeone es muy supersticioso y repite patrones por ello. Pues a ver cuándo se da cuenta de que jugar de manera rácana es gafe. Es gafe jugar a verlas venir. Es gafe meter en el campo a campeones del mundo sin aparentes ganas de demostrar que lo son. Es gafe no saber tocar la pelota más de 10 segundos en las posesiones. Y es gafe variar cada día el 11 en ataque y defensa logrando así que nadie consiga automatizar movimientos, sinergias entre compañeros y patrones de juego. Cholo, eso es gafe. Igual que es gafe o directamente una maldición que el profesor a cargo de los niños les deje pasar de curso todos los años con dos asignaturas suspensas. No pierdes más por no botar la pelota en el vestuario, por no vestir de un color u otro, por salir a rueda de prensa con el mismo jugador o porque uno sea Escorpio y el otro Géminis. Lo que gafa al Atlético es ponerte 0-1 y no ir a por el 0-2, Simeone. Eso sí que es gafe.

Ya he dicho infinidad de veces que no me creo las milongas del Atlético. Porque cuando llevas 3 o 4 años con las mismas actuaciones fuera de casa, no cuelan las mentiras. Son insostenibles. Y las pone el club, el Cholo, el equipo, la afición y nosotros los periodistas. Me incluyo. Fuera Morata y el Profe Ortega. Eran los culpables. Volver al 4-4-2, que contra el Madrid se jugó así y salió un partidazo en el que tiraron la impresionante cifra de 2 veces a puerta. ¡Increíble el 4-4-2! Cansancio. La cuesta del Profe en Segovia. Los aviones del cielo, quizá. El cambio climático. La adaptación de jugadores que llegaron en 2021 y aún no dan con su mejor versión si no es con su selección. ¿Qué más excusas tenemos? Profe, sistema, Morata... Ojo, traer fichajes caros. Esa también hay que ponerla en la balanza. Fichajes de 40 y 80 millones. Por eso no se ganaba ¿Algo más? ¿Alguna excusa más por parte del ‘Excusas de Madrid’? Basta ya, por favor.

Quiero volver a ver al Atlético de Madrid, porque sé que aún está dentro de ese vestuario. El ‘Excusas de Madrid' no me vale. Lo detesto. Y soy tan crítico porque no me creo que este equipo y este entrenador hayan llegado a su techo. No, no me lo creo. El Atlético tiene un señor equipo y un señor entrenador. No me bajo de ese barco. No compro que no den para más. Espabilen. Todos. Al barro y a currar, que son muy buenos. Todos. Este equipo reaccionará si quiere. Pero tiene que querer. Y tiene que ser capitaneado por un Simeone que, por fin, considere gafe caer en los errores que la realidad le está poniendo delante de él desde hace ya un lustro.

Por último, mensaje a navegantes de otras aguas. La crítica y la exigencia son fundamentales. A Simeone, a los jugadores y al Atlético. Pero ojo, lecciones de otros, las justas. Que 9 equipos han jugado en España ante el Atleti, que está "mal" y que el Cholo está "perdido", y no le han ganado. Han sido incapaces de llevarse los tres puntos ante este Simeone tan perdido. Lecciones, el Benfica como mucho. El resto, a trabajar más para superar al Atlético.