Actualmente es totalmente imposible, sin matices, debatir alrededor del Atlético de Madrid. Imposible. Bueno, hay una cosa que todos tenemos en común a la hora de opinar y es que está siendo un auténtico desastre de inicio de temporada con un equipo perdido y un líder sobrepasado por los acontecimientos mientras, sin suerte, busca la solución. Pero alrededor de ese tema solo hay un duelo posible. A día de hoy el Atlético se reduce única y exclusivamente al "Cholo, sí" y "Cholo, no". No hay más.

Lo peor de las guerras civiles es que los heridos y muertos pueden ser perfectamente gente cercana. Amigos, compañeros, vecinos o incluso familiares. Es mencionar la palabra Simeone o la palabra Cholo y en algunos casos la reacción incluso llega a ser violenta. Te gritan. Te insultan. ¡Siendo del mismo equipo! Ya no digamos en Twitter, donde la carnicería es aún mayor. Por eso, al menos desde mi punto de vista, me encuentro ahora mismo escapando de la guerra civil en el Atlético de Madrid. Me niego a masacrar, asesinar y liquidar a otros atléticos y eso hace que tenga que, como los reporteros de guerra y salvando muchísimo las distancias, limitarme a informar, opinar en mi lugar de trabajo y protegerme con casco y chaleco antibalas para no llevarme un tiro en el fuego cruzado. Sin problema, ojo. Para eso estoy aquí. Se reciben y se sigue. No pasa nada.

Este momento rojiblanco me pilla con 37 años, pero lo viví en adolescencia y juventud. Esto no es nuevo en el Atlético de Madrid. Los veteranos del lugar saben de lo que hablo. Esto simplemente se ha contenido por la era Cholo y los títulos conseguidos, sin embargo, como ya avisó Fernando Torres en su discurso de despedida, llegarán tiempo malos. Y están llegando. Ni de lejos como los del pasado que menciono, pero están llegando y es ahora cuando de nuevo se abre la veda para hacer explotar al Atlético de Madrid. Porque en las guerras civiles primero se debilita el propio país y luego, si el vecino o los vecinos están listos, te terminan de rematar.

Como he dicho antes, con 16 años aún me podía meter en esta guerra. Con 37, no. Estoy ya muy mayor para enzarzarme con aficionados del Atlético de Madrid. Los cuales, divididos ahora, solo quieren el bien común de su equipo en algunos casos y en otros tener razón ellos. Empiezo a tener serias dudas de que haya personas que prioricen el Atlético de Madrid a tener razón. Si a mí me dices ahora mismo que saliendo el Cholo del Atlético esta misma tarde, el club se recupera, pelea por títulos y los gana, soy el primero en firmarlo. El Atlético, primero. No el Vinuesa Opinión FC. Homenaje y hasta siempre. Eso sí, tengo claro que hay gente que, si le anticipan que quedándose Simeone el equipo volverá a ganar, solo por no tener que quitarse la razón a ellos mismos, preferirían ver al Cholo hundido en la miseria. ¿En qué me baso? En que estando en el Metropolitano he visto a gente no celebrando los goles de su equipo o de un jugador en concreto porque minutos atrás le estaban poniendo a parir.

Ahora mismo se pide la cabeza del Cholo Simeone. Y se pide su cabeza, además, de muy malas maneras, lo que me hace pensar que hasta el ciclo de mejores resultados de la historia de un club puede finalizar, cuando no se gana, con el fusilamiento en el paredón de una leyenda. ¿Con esto digo que no se debe criticar al Cholo o que debe seguir pase lo que pase? No, por supuesto que no, pero esto es algo que es imposible de debatir o matizar porque si ahora mismo no gritas a pleno pulmón que Simeone debe irse, para muchos seguidores atléticos, eres el enemigo.

Aquí ya no hay término medio. Puedes criticar infinidad de errores del Cholo en columnas, opiniones en radio o Twitch, pero como digas, aunque sea en bajito, que los jugadores son igual de culpables, de nuevo eres el enemigo. Estás en el otro bando de la guerra civil colchonera y por consiguiente eres un rival a eliminar. Anoche ante el Betis, el primer gol llega a los 3 minutos de encuentro con un tanto que introduce en su propia portería José María Giménez. ¿En qué hora se me ocurrió decir que la culpa de un gol en propia puerta era, sorpresa, del jugador que se mete el gol en propia puerta? Ahí se activó el protocolo detección de cholistas y empezó la guerra. Después del gol, nada es defendible en el Atlético. Tampoco en el Cholo, que sigue empeñado en cambiar su ataque, su defensa o variar el sistema. Nadie está salvando al técnico, pero ojo, moriré en el fuego cruzado, sin embargo a mí nadie me va a quitar la certeza de que todo lo que está sucediendo es culpa de los que juegan y del que los pone, no solo del que los pone. Lo que pasa es que si me tengo que fiar de alguien, creo que me fío más del que me ha dado mayores alegrías que de aquellos que, según veo sobre el campo, apenas tienen de atléticos que portan su camiseta para ‘jugar’ con ella.

Este Atlético tiene muchísimos problemas. Y no me voy a cansar de ampliar la crítica a entrenador y, sí, a los jugadores también. Si reviso los datos del encuentro de anoche en el Benito Villamarín tengo que mirar por qué juegan Nahuel Molina, De Paul o Koke, que tuvieron otro día aciago. Y encuentro más razones que la de que "les pone el Cholo". Nahuel juega porque Llorente está lesionado. De Paul juega porque Pablo Barrios está lesionado, Llorente que podría subir al medio también e incluso porque Witsel no puede avanzar hasta ahí porque tiene que cubrir las bajas de Le Normand y de Lenglet. ¿Por qué el Cholo no puso ayer a Llorente por Nahuel, Le Normand en defensa y Barrrios por De Paul? Hombre, yo diría que porque estaban lesionados. Si esa opinión me convierte en un cholista redomado, adelante. "Tiremos de la cantera", dicen otros. Ojalá. Lo que pasa es que hay que mirar a la cantera de verdad, no como cuando se cantaba "menos Morata y más Borja Garcés" y ahora hay gente que no sabe ni dónde está jugando Borja. El canterano que tira la puerta juega, como Barrios. ¿O me pueden decir algún canterano colchonero que se haya marchado desde la cantera y haya triunfado? No, Rodrigo, Thomas y Lucas no se marcharon desde la cantera sino ya en el primer equipo. No me vale.

Estamos en guerra, señoras y señores. Por desgracia es así. Puede que caiga Simeone. Lo veremos. Pero los que seguro que no caen son los de arriba y los jugadores. Ellos nunca se caen. A ellos les tiran o les hacen caerse. Mientras todo eso pasa, al menos un servidor, buscará escapar de esta guerra civil sin dejar heridos o muertos por el camino. Y en caso de que tenga que irse el Cholo, hecho que por supuesto no significará el fin del Atlético, al menos el que escribe estas líneas no le despedirá disparando a sangre fría a su cabeza frente al paredón.