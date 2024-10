La vileza sanchista en el Congreso de los Diputados

Lo sucedido en el Congreso de los Diputados el día de ayer no fue el el mayor acto de hipocresía de la política española. Es algo más grave. Su nombre es vileza. La vileza invade la "obra" de Sánchez por cualquier grieta de su inteligencia. ¿Inteligencia? Sí, Sánchez es inteligente, diestro y eficaz para producir todo tipo de males. Es capaz de seleccionar a los tipos más perversos para destrozar todas las instituciones de este pobre régimen político. Pobre y, a veces, ridículo seguirá siendo esta decadente democracia, mientras los fulanos del PP y VOX no saquen a la ciudadanía, incluidos sus votantes, a la calle para detener esta máquina de represión que es el sanchismo. El régimen político de Sánchez, mitad comunista y la otra mitad separatista, es inteligente, sin duda alguna, a la hora de comprar voluntades y poner en puestos de relevancia a sujetos sin escrúpulos morales y profesionales para llevarse por delante todo lo que haga falta.

El sanchismo elige con precisión cuasi geométrica a gente que se somete sin capacidad de crítica alguna al 1, como le llaman al jefe del sanchismo algunos de sus colaboradores. Ayer en el Congreso de los Diputados tuvimos la oportunidad de ver el rostro terrible de un ser tan vil como el sujeto que la seleccionó para ser presidenta de la principal Asamblea política de España. Vil es toda aquella persona que acompaña con la maldad su falta de valor, con servilismo su carencia de espina dorsal y con ingratitud su alma purulenta conformada por mentiras y miserias de la peor condición humana. Ayer el sanchismo demostró, una vez más, que no es nada más que una máquina para destrozar lo poco que queda de dignidad democrática: interrumpen la sesión plenaria, suspenden parcialmente el pleno, salvo para votar un decreto que le da todo el poder a Sánchez en RTVE. ¡Sinvergüenzas!

Hay que ser basura para que en medio de la tragedia provocada por la DANA y, cómo no decirlo, por la demolición de seis presas del río Turia en los últimos seis años, se votara una norma para que el sanchismo siga haciendo de RTVE un cortijo para seguir miserabilizando intelectual y moralmente a los españoles. He ahí el mayor ejemplo de vileza humana en la grieta del Congreso de los Diputados. El sanchismo es una maquinaria represiva implacable. No para jamás. Ni siquiera en situaciones de catástrofe nacional se detiene. Más de setenta muertos y muchas personas desaparecidas no son suficientes para que la jefa del sanchismo en el Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol, haga de su conducta un modelo universal de vileza política. Los peones del sanchismo jamás defraudan. La presidenta del Congreso de los Diputados ha vuelto a demostrar con exagerada solvencia que es capaz de cualquier vileza.