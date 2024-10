Mikimoto y Sol, de proclamar la república a trincar de RTVE

En medio de un temporal que ha causado decenas de muertos, el PSOE y sus socios han procedido al asalto del consejo de administración de Radio Televisión Española en una operación típicamente socialista, con premeditación y alevosía. RTVE era, es y será un pozo sin fondo sufragado por los contribuyentes y cuyo cometido es masajear a los prebostes del PSOE (Xabier Fortes), difundir los bulos socialistas (Silvia Intxaurrondo), insultar a más de medio país y fomentar el consumo de drogas (Broncano). Es decir, un muladar que debería cerrarse no sin antes exigir a las productoras amigas la devolución con intereses del dinero robado a los españoles para pagar sus infectos programas.

RTVE no tiene nada que ver con lo que fue hace ya muchos años, cuando no tenía competencia. Ahora es cualquier cosa menos un medio de comunicación. Por ejemplo, es un pesebre inmenso para colocar enchufados del PSOE y sus socios, una ciénaga donde chapotean miles de funcionarios (casi siete mil) cuyos estratosféricos salarios no guardan ninguna relación con lo que se paga en el sector. Un Gobierno normal se propondría el cierre inmediato de ese mastodonte, cuyo mantenimiento implica un gasto de más de 1.500 millones de euros. Y, efectivamente, no es magia, son nuestros impuestos.

Pero lejos de contemplar la reducción de semejante despilfarro, la racionalización del ente y su privatización o cierre, el Gobierno de Sánchez utiliza RTVE para abonar una parte (ínfima pero simbólica) de la factura con sus socios golpistas catalanes. Este miércoles, cuando se recontaban los muertos a causa del temporal, el PSOE y los partidos que sustentan el Ejecutivo han aprovechado para alterar las leyes relacionadas con la elección de los miembros del consejo de administración de RTVE y proponer a once sablistas entre los que destacan por la parte catalana Miquel Calçada (antes Calzada), alias Mikimoto, y Sergi Sol, el jefe de prensa de Oriol Junqueras.

Calçada es un supremacista que se forró con TV3, uno de los rostros mediáticos del pujolismo que al comienzo del proceso separatista ejerció de comisario de los fastos conmemorativos del tercer centenario del "Onze de Setembre". A Mikimoto lo coloca en RTVE Puigdemont, alias Cocomocho. Sergi Sol, por su parte, es un comisario de ERC procedente de las cloacas políticas del separatismo violento que ha ejercido de jefe prensa de Junqueras tanto en el partido como cuando "el beato" fue vicepresidente del "Govern" golpista del prófugo. Se atribuye a Sol la maniobra de convencer a Soraya Sáenz de Santamaría de que no habría referéndum. Tiene tanto peligro que hay grupos mediáticos nada independentistas que le tienen en nómina por si acaso.

Y para eso sirve RTVE. Para que trinquen de los españoles dos de los más conspicuos propagandistas del "España nos roba".