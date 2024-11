La mayoría de los pecados pueden mal que bien esconderse a los demás. Lo acabamos de ver con Errejón. Nadie sabía de su lujuria salvo las víctimas y las personas ante quienes aquéllas lo denunciaron. O Ábalos, del que no se tenía noticia de su avaricia. O el mismo Sánchez, del que corren rumores de su ira, aunque nunca la ha mostradoen público. Pero, la cobardía no puede ocultarse. Cuando hay peligro, el cobarde huye sin consideración a las consecuencias, ni siquiera las que afectan a su reputación. Nuestro presidente ya dio muestras sobradas de padecer esta tara del carácter en el verano de 2021, en Lituania, en una base aérea. Mientras el líder de aquel país hablaba frente a un atril, un auxiliar advirtió a Sánchez de que aviones no identificados estaban sobrevolando el espacio aéreo de la base y el mocetón salió corriendo como un conejo. Quedó su anfitrión, al que en nada alteró la alarma, con la palabra en la boca y tal vez la lamentable convicción de que los españoles somos así.

Ha vuelto a ocurrir. En una situación en la que nuestro rey no apreció peligro, siendo como es su persona mucho más valiosa para la nación que la de Sánchez, el presidente salió despavorido con el rostro desencajado por el pánico, incapaz de tomar ninguna decisión que no fuera huir de allí como fuera. No vale la excusa de que su escolta le obligó a irse por razones de seguridad porque, de ser así, con más motivo la del rey habría hecho lo mismo. Si su guardia se lo llevó, fue porque lo vio más allá que acá, pálido y aturdido por el miedo.

Estar gobernados por un cobarde tiene el inconveniente de que el gobernante antepondrá siempre su interés al de sus gobernados. La pésima gestión de la emergencia provocada por la dana es en buena medida causa de esacobardía. No quiso asumir ninguna responsabilidad por temor a que la probable cólera ciudadana se dirigiera contra él. Luego, evidenciada la lentitud de la gestión, quiso hacer responsable de ella al gobierno regional por ser del PP. Sus preocupaciones se centraron en consumar su asalto al control de RTVE antes que atender a la catástrofe. Incluso ahora, que se ha convencido de que le conviene hacer algo, trata de chantajear con las ayudas y las promete a cambio de que le aprueben los presupuestos y así estirar la legislatura hasta 2027. Su falta de empatía con sus gobernados llega hasta el punto de creer genuinamente que, con más de doscientos muertos y varios centenares de desaparecidos, con peligro de que se desencadene una debacle sanitaria por las condiciones higiénicas que padecen los pueblos asolados, hay algún español preocupado por su integridad física tras las agresiones del domingo. Y por eso el muy fatuo tiene a bien comunicar urbi et orbe que se encuentra bien. Es un cobarde egoísta que daría la vida de cien españoles a cambio de ahorrarse él un arañazo si la disyuntiva se le presentara. ¿Se habrán dado ya cuenta sus votantes de la responsabilidad que tienen por haberle puesto dónde está? Ya veremos cuando se abran de nuevo las urnas.