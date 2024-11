Broncano, el ladrido de su amo

En la televisión del PSOE denominada "RTVE" han fichado, con dinero público, a un nuevo mercenario para lanzar los mensajes que le interesan a Pedro Sánchez. No bastan Intxaurrondo y Fortes para tratar de contrarrestar la información que se puede oír, todavía, en medios privados, porque en el campo del entretenimiento al Gran Wyoming y Jordi Évole en la Secta se les ven demasiado las costuras rojas. El rey indiscutible de la noche televisiva es Pablo Motos con su programa El Hormiguero, y en el PSOE levanta ampollas que se escuchen voces críticas contra el relato hegemónico que el núcleo irradiante alrededor del Número 1 (vulgo, Pedro Sánchez) hace llegar a los periodistas afectos, los conocidos como "equipo de opinión sincronizada", la versión abyecta de la voz de su amo.

La expresión "la voz de su amo" proviene de una compañía discográfica cuyo símbolo era un perro mezcla de terrier que parecía escuchar detenidamente un gramófono. Su origen se encuentra de un pintor que había heredado el perro de su hermano, un fonógrafo de cilindro y algunas grabaciones del difunto. El perro mostraba un gran interés por escuchar la voz del fallecido y el pintor realizó una pintura inmortalizando el momento, que luego se convirtió en el símbolo de la marca.

Los gramófonos han sido sustituidos por los móviles, pero la actitud perruna en el peor sentido de la expresión se ha conservado tal cual en algunos de los más famosos tertulianos que asolan las pantallas televisivas, privadas y pública. A los citados Intxaurrondo y Fortes se unen otras figuras que se saben lo que van a decir antes de que abran la boca porque son los ladridos de su amo Sánchez, esperando siempre que les llegue a los móviles alguna indicación, más o menos explícita, más o menos velada, para defender al gobierno y atacar a los disidentes.

Pablo Motos e Íker Jiménez, en otra dimensión, les resultan especialmente molestos porque son los líderes de sus franjas horarias y no se pliegan a los dogmas y mitos de la izquierda progre hegemónica. Tan importantes son que al segundo le han tumbado su canal en Youtube, y para tratar de contrarrestar al primero se han gastado millones de euros del presupuesto público, ese que según la propaganda de María Jesús Montero se dedica a la sanidad y la educación, en aumentar la rehala personal de Sánchez.

En Propaganda. Cómo manipular la opinión en democracia, Edward Bernays advertía:

La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar.

Por si había alguna duda de que David Broncano no ha sido fichado por RTVE como un humorista sino como un camorrista, como un mercenario más del sanchismo (a precio de oro, gana mucho más que un profesor o un médico; la prostitución intelectual cotiza al nivel del bitcoin), la televisión estatal convertida en el brazo mediático del PSOE no abrió los telediarios con la denuncia de Aldama contra Sánchez, sino con Broncano berreando contra Motos. Veinte minutos de nuestros impuestos con un documental sobre cornudos en busca de hembras, una representación involuntaria pero reveladora del feminismo de izquierdas en tiempos de errejones.

Broncano está empleando la misma táctica sucia de la SER contra José María García, buscando el enfrentamiento con Motos. Trata de salir en los medios no por méritos propios, sino por polémicas espurias que tratan de polarizar a las audiencias por motivos políticos. Como le dijo el infame Zapatero a un Gabilondo que asentía, "Nos conviene que haya tensión". Bernays, contratado por Chesterfield, consiguió que las mujeres comenzaran masivamente a fumar con una publicidad que identificaba el tabaco con la libertad y la independencia. Los nuevos manipuladores de la opinión han conseguido algo todavía más difícil: que haya quien crea que Broncano practica el humor. Pero el tabaco no representa la libertad, sino el cáncer de pulmón, del mismo modo que Broncano no encarna la gracia, sino la desgracia de un populacho que se deja pastorear.