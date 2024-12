¿Qué hace Julián Álvarez en el Atlético de Madrid? Esta pregunta se la hacía mucha gente cuando este verano el argentino decidía dar un paso hacia delante en su carrera y abandonar el Manchester City para ser cabeza de león en el Metropolitano. Como siempre que una gran promesa llega al equipo rojiblanco, los propios aficionados colchoneros se ilusionan y los enemigos afilan las garras por si pueden aprovechar un fracaso. Pasó con Joao Félix y ganaron los segundos, sin embargo, el caso de Julián, al menos de momento, parece muy diferente.

Reconozco que estoy maravillado con Julián Álvarez. Este chico ha ganado todo lo que se puede ganar en el mundo del fútbol a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Es campeón del mundo y dos veces campeón de América con Argentina. Con River lo ganó todo incluyendo la famosa Copa América ante Boca en 2018. En el City se llevó Champions, Premier etc etc etc. Y habiéndolo ganando todo viene al Atlético, sale ante el Vic y ante el Cacereño y parece un canterano que se quiere ganar el puesto corriendo de lado a lado con un hambre que se contagia. ¡Qué tesoro tienes Atlético! No porque sea muy bueno, que lo es, sino porque se deja la vida en el Príncipe Felipe de Cáceres como si estuviese jugando ante 70, 80 o 90.000 espectadores.

Si los mandamientos del cholismo dicen que no se negocian los esfuerzos, Julián Álvarez ya es uno de sus mejores representantes con solo unos meses de vida en Madrid. Lo es marcando dos goles en Champions o dando los tres puntos al Atlético en Vigo y Mallorca. Pero ojo, también lo es en rondas coperas que, para muchos, son un "marrón" jugarlas. Anoche ante el Cacereño, Julián salió con todo. No negoció ningún esfuerzo. No levantó la vista mirando si estaba en el Metropolitano o en el Monumental con la camiseta de Argentina. Julián jugó al fútbol al único nivel de intensidad y de hambre al que él sabe jugar y por ello, entre otras cosas, el Atlético está vivo en el Copa. ¿Qué hace Julián Álvarez en el Atlético de Madrid? Demostrar lo grandísimo jugador que es y convertirse, gracias al partido a partido y a no negociar dónde pone sus esfuerzos, en una leyenda de la historia rojiblanca.

Del Cacereño-Atlético me quedo claramente con Julián, pero hay más cosas positivas que mencionar antes de ir a las malas, que también las hubo y bastante. No en vano los rojiblancos rozaron una eliminación ridícula por la diferencia de nivel entre los clubes. A Julián hay que añadir tres nombres más. Uno es Le Normand. No jugó bien y solo estuvo 45 minutos, pero lo más importante es que, casco mediante, el susto de ese golpe que sufrió en el derbi parece ya cosa del pasado. La salud del internacional español manda y en esto nos quedamos más tranquilos. Los otros dos nombres son Rodrigo de Paul y Lenglet. Soy el primer crítico con De Paul. Le exijo muchísimo como campeón del mundo que es y lleva varios partidos siendo ese jugador. Al César lo que es del César. Goles, asistencias y buen juego. Rodrigo, chapó. Con Lenglet no he sido crítico, sobre todo porque fue un fichaje para parchear la defensa y él no tenía la culpa de ello, sin embargo, nunca llegué a entender por qué se le consideraba un pésimo refuerzo. Está callando bocas. Sin su 1-1 de ayer, al pozo. También marcó en Valladolid. El francés suma y por el camino se reivindica. Otro chapó para él.

Ahora bien, dicho todo lo anterior y señalando las cosas buenas, el Atlético se libró de milagro empatando en el minuto 83. Estoy de acuerdo en que no fue un problema de actitud. Tampoco de juego o de 11 titular, el cual era el el que tocaba. El problema del Atlético fue un plan B muy por debajo del plan A y una falta de pegada brutal porque 2 grandes futbolistas, ahora mismo, están horribles. Son Lino y Riquelme. Y les señalo a ellos porque sé que pueden dar mucho más. Koke y Azpilicueta, que también estuvieron mal, tienen otro contexto, pero Lino y Riquelme son jóvenes, deberían estar derribando la puerta para ganarse un sitio en el 11 y el año pasado demostraron que pueden ser importante. ¿Qué es pasa entonces? Les pido o les exijo porque sé que tienen todo para responder. Lo que pasa es que no lo están haciendo. Están muy mal y el Atlético, como he dicho otras veces, no es una ONG.

Con un Lino y Riquelme en condiciones metes dos en la primera parte y el Cacereño ayer no te tose. Porque no se puede jugar en el Atlético de Madrid y estar 3 meses mal. 3 meses son muchísimo tiempo en un club grande. Seas el jugador que seas. Lino y Riquelme llevan así desde el inicio de temporada y por supuesto que hay que recuperarlos, pero no a cualquier precio. Esta es la exigencia del Atlético. Al menos la que yo quiero ver y con eso no hago prisioneros. Solo así se ganan títulos. ¿He perdido la confianza en ellos? Ni de lejos, pero ahora tocar picar piedra desde el banquillo. Sevilla en Madrid, próxima parada. Ocho victorias consecutiva... que deben ser nueve.