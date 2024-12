¡Novedad sanchista!

"Perversión constante de la democracia", escribirán los futuros historiadores de la España de hoy. Y después añadirán: "España dejó de ser nación y desapareció del panorama internacional". De la corrupción dirán lo que todo sabemos: Sánchez la negó con una vulgar mentira hasta convertirla en la ideología de su autocrático régimen. Ni siquiera le importó que llegaran a procesarlo, porque ya tenía preparado su indulto. Del futuro pasemos al presente. No es más ilusionante. No sé cuántos años más seguirá en el poder Sánchez. Tampoco sé si la corrupción de su entorno, que algunos juristas mantienen que le afecta a él directamente, conseguirá hacerle dimitir. Ese tipo de cuestiones son siempre susceptibles de discusión en cualquier análisis político. Yo he escrito un ciento de columnas denunciando los métodos autoritarios de Sánchez, e incluso he utilizado el feo término democradura para analizar en un libro el tipo de dictadura que nos ha impuesto Sánchez, pero nadie en su sano juicio despreciará el juicio, o mejor dicho, la afirmación de quien levante acta de la realidad, a saber, "¡Sánchez, sí, está ganando!". Sigue en el poder con tanta o más fuerza que el día que asumió la Presidencia del Gobierno. La situación es trágica para la democracia, pero negarla es de imbéciles. Vivimos, sí, casi en una dictadura y nos ha hecho creer que esto es una democracia.

Y, sin embargo, no me cansaré de repetir que abundan las personas, a veces con buena voluntad y otras con mala fe, que niegan lo obvio. O peor, aplican lógicas formales, argumentos éticos y, por supuesto, el lenguaje de los procedimientos jurídicos para vaticinar que Sánchez está en su final. Ojalá. El paso de la lógica a la realidad, de lo formal a lo óntico, no es tan sencillo como algunos creen. Muchos de estos exquisitos analistas ya se han reservado un lugar privilegiado en la puerta de su casa para ver pasar al cadáver. ¡Pobres ilusos! Claro que el ámbito del Derecho tiene repercusión sobre la esfera Política, pero hace tiempo que esa perspectiva fue retorcida por el propio Sánchez hasta el punto de hacerle decir lo contrario: el Gobierno es el que le impone los dictados al Derecho. La Ley de Amnistía sería el ejemplo más terrible para justificar mi afirmación.

Nunca desprecien a quienes describen lo real. Ahí se juega toda la política. Nadie se canse de actuar como notario de lo que vemos. Levantemos acta de lo que sucede en la vida cotidiana de la política, ¿o acaso Sánchez no ha montado un Congreso de su partido y ha sacado adelante todas sus propuestas? ¿Acaso ha dejado de actuar como un caudillo que manda sin oposición alguna sobre el partido y el gobierno? ¿Quién entre sus acólitos y seguidores discute su doctrina del bulo? ¿O quizá no ha logrado algo único, entre los encargados de la propaganda de los partidos políticos, a saber, convertir una vulgar mentira en una toda una ideología: el ámbito de la facho-esfera es el culpable de todos los males de España? ¿Se ha autolimitado Sánchez a la hora de nombrar a los miembros del Consejo de RTVE? ¿Acaso no ha comprado con puestos de asesores en La Moncloa a decenas de científicos para que apoyen su inexistente política científica? Y así podríamos ir sumando acciones que nos confirman lo evidente: Sánchez sigue fuerte y con un plan: hacer desaparecer por completo el régimen democrático de 1978, según ha declarado el día que se celebraba el día de la Constitución.

Sánchez no trajo, concluirán los futuros historiadores de España, ninguna novedad. Ni siquiera tuvo que ganar elecciones. Siempre tuvo el apoyó de los comunistas, los separatistas y los exterroristas. Sánchez rehabilitó la tradición dictatorial. Enfrente sólo tuvo una Oposición emasculada. Ojalá me equivoque. Pero no les pidamos a los jueces más de lo que pueden dar.