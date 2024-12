Fuck off, foda-se o chupala: ¿Queréis meter a Giménez en la cárcel?

No se debe defender la violencia en el fútbol. De ningún tipo. Tampoco los insultos racistas que surgen desde la grada. Ojo, ni los racistas ni tampoco los machistas u homófobos, que estos dos últimos están bastante olvidados y ocurren tanto o más que los primeros. Pero, sinceramene, tampoco podemos convertir el fútbol en un convento de clausura. Eso sí, con matices, porque el hecho de que te insulten no da derecho a nadie a provocar dentro de un campo de fútbol, sobre todo si estás jugando como visitante y la situación se puede descontrolar. Ni conventos ni purgas, por resumir mi opinión.

Todo esto viene por el revuelo que se ha montado con la celebración por parte del Atlético de Madrid del 4-3 ante el Sevilla en el que Giménez y también Griezmann gritaron "chupala" y "que me la chupen", en principio, en dirección a los aficionados sevillistas que estaban en el fondo norte del Metropolitano. Yo estuve el domingo en el Metropolitano y me gustaría contar todo lo que pasó, porque contar solo una parte, sería faltar a la verdad.

Por supuesto que no son las formas más pulcras y educadas para celebrar un gol. Esto también lo saben Giménez y Griezmann, pero también lo sabía Juanlu del Sevilla celebrando como celebró su gol. ¿No saben qué pasó con Juanlu? Claro, es que no se cuenta todo lo que pasó y por tanto se falta a la verdad. Verdad, por cierto, que incluye "olés" por parte de la grada visitante cuando el partido iba 1-3 a su favor. De ahí la reacción de jugadores como Giménez y Griezmann tras la remontada. Eso sin contar lo que muchos jugadores del Sevilla, según la versión rojiblanca, dijeron cuando el partido estaba claramente de su lado o el hecho de encararse con un recogepelotas del Metropolitano. En cuanto a lo de Juanlu, cuando marcó el jugador sevillista el 1-3, se fue en dirección a la grada del Metropolitano y sacando la lengua les hizo gestos de "venid, venid". No me lo inventó yo, está en el resumen de la Liga. ¿Está mal hecho? Sí. ¿Era necesario? No. Pero esto es fútbol y ya sabemos que pasan estas cosas y no por ello hay que aplaudirlas, pero tampoco podemos pretender que esto se convierta en una utopía de paz y amor.

En el Atlético de Madrid-Sevilla hubo gestos por ambas partes. El habitual "lo que pasa en el campo, se queda en el campo" y me parece ridículo comparar lo que hizo Giménez con lo que se ha hecho en otras ocasiones. Repito, no está bien la expresión, ok, pero la hizo en su estadio, delante de su público y con la afición del Sevilla a varios metros de distancia y de altura. Imposible que le escucharan. Im-po-si-ble. Tengo la sensación de que se está usando lo de Giménez para exculpar otros actos que se hicieron en su día o, como siempre, para usar el "si esto lo hace Pepito le crucifican". Hombre, si Pepito lo hace en su casa no es igual que hacerlo fuera de ella en 19 de cada 20 partidos. Giménez o Griezmann no hicieron esto justo delante de los Biris en el Sánchez Pizjuán, por ejemplo. Así que puestos a comparar, me parece ridículo usar al uruguayo y al francés para tapar los trapos sucios de otros. Además, no nos montemos películas. Todo lo que gritaron Griezmann y Giménez no llegó a los aficionados del Sevilla. Ni se enteraron estando a 20 metros de altura y con todo el ruido del estadio celebrando la remontada. Así que, no me comparen esto con irte directamente a un fondo que tienes al lado y hacerles gestos de venid aquí. ¡Qué mal huele esa comparación!

Repito, no estoy diciendo que sea bonito gritar esas expresiones al aire, sin embargo, sí creo que se está exagerando mucho con este tema, de manera interesada, y llevando el falso buenismo al extremo en el que actualmente vivimos. En este caso ha sido la expresión "chupala" con el toque uruguayo de Giménez, pero en los campos de fútbol, todos los días, se oyen "fuck offs" o el famoso "fodase" de brasileños y portugueses y no pasa nada. Tampoco pasó nada con lo hizo Juanlu, por cierto. Por eso que se está dando tanto bombo a este tema para compararlo con otras cosas me huele a chamusquina. Huele a lo que huele, señoras y señores, y no me extraña teniendo en cuenta que el Atlético viene de sumar 9 victorias consecutivas. Casualidades de la vida.