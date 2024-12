Se ha quedado un día precioso para aburrirles con el "partido a partido"

Partido a partido. Tres palabras. Muy simples. Mensaje claro. Mensaje conciso. Frase definitoria. Contundente. Cortita y al pie. Pero ojo, al parecer, tremendamente molesta. Capaz de generar unión para un club como el Atlético de Madrid y desesperación para aquellos que sobrevuelan los cielos buscando el cadáver rojiblanco o que hablan desde el mar, con cantos de sirena que ahora te dicen que toca ganar la Liga sí o sí. A ambos, buitres y sirenas, yo les digo, partido a partido.

En serio, no lo dudéis. Aburridles con el partido a partido. Todo el rato. Cada vez que os pregunten, partido a partido. Que se enfaden. Que os llamen pesados, cobardes o lo que quieran. Desesperadles. "¿Qué hora es?". Respuesta clara: "Partido a partido". Todo el rato y ante cualquier pregunta. "No os atrevéis a ir a por la Liga", te pueden decir. Repetimos respuesta y con sonrisa además, que siempre le da un puntito: "Partido a partido". Atléticos, de verdad, aburridles con el partido a partido hasta que no puedan más.

Insisto tanto en esa día y créanme que voy a ser todo lo pesado e irónico que pueda con este asunto porque estoy en mi derecho. Lo estoy yo y lo están los miles de aficionados atléticos a los que nuevamente este año les han llegado incluso a insultar por seguir creyendo en el proyecto del Cholo con el Atlético. "Secta", lo llamaban. Pues me vais a permitir que tras ser criticado por 120.000.000 vez por defender el proyecto de Simeone en el Atlético, ahora no me crea e ignore a los que dicen que tiene que ganar la Liga. Esos que hace nada gritaban que había que echar a Simeone y ahora con un tic sospechoso en el ojo, te dicen que sí, que no lo dudan, que hay proyecto de sobra para ganar la Liga, la Champions, el Mundial de Clubes y hasta la Copa Konami del Pro Evolution Soccer 3. No cuela, sirenitas.

Todo esto viene porque a nivel estrictamente deportivo, el Atlético ganó al Getafe y suma 11 victorias consecutivas que le hacen ser colíder. Un encuentro ganado por 1-0 que para mí es mejor encuentro que el 0-6 en Praga, el 0-5 en Valladolid o el 1-2 ante el PSG. Porque el Getafe obligó al Atlético a jugar un partido a cara de perro en el que había que sudar sangre constantemente. Partido de esos de cavar y picar piedra metros y metros hasta salir de la prisión futbolística en la que te encierra el equipo de Bordalás. Y los jugadores del Atlético lo entendieron sin quejarse. Desde el minuto 1. Así debe pelear el Atlético de Madrid. Así. El golazo de Sorloth dio los tres puntos tras un centro perfecto de Nahuel, sin embargo, la victoria se fraguó en las piernas de los Galán, Julián, De Paul, Barrios, Giuliano y compañía. Se dejaron todo los 11 titulares y los 5 que salieron desde el banquillo. Eso es una bendición para el Atlético. Que maten por ti los que salen de inicio y aún más los que entran después acaba dando puntos y más puntos casi por inercia, porque la calidad se sabe que la hay. Esto lo dijo el Cholo en rueda de prensa sabedor de que buscar grandes hitos esta temporada pasa precisamente por tener enchufados a todos.

Un gran ejemplo de tener metidos a todos en el mismo barco camino a puerto es el goleador del partido ante el Getafe. Hay que confiar en Sorloth. Lleva 7 goles y dos asistencias en Liga. Son buenos números y más si no eres titular. Ayer, golazo de cabeza. El noruego dará mucho ya sea desde el banquillo cambiando partidos o de titular, porque su capacidad para atraer centrales es vital y en partidos como el de este fin de semana, cuando Griezmann y Julián no tengan la frescura de otros días, Sorloth será vital. Y Correa también. Los números de los arietes colchoneros hablan por sí solos y, nuevamente, desmontan leyendas urbanas absurdas sobre lo mucho que supuestamente sufren los delanteros con Simeone. Julián Álvarez, 12 goles y 2 asistencias. Griezmann, 11 goles y 6 asistencias. Sorloth 7 goles y 2 asistencias Correa 5 goles y 2 asistencias. Total: 35 goles y 12 asistencias entres tus cuatro delanteros. ¿Saben qué? Partido a partido.

El Atleti tiene ahora que ir a ganar a Barcelona, pero sin olvidar que es una etapa más de un Tour muy largo. No es ir allí, ganar y ya. Es ir a ganar allí, al Marbella y a todos. Con la mentalidad y la intensidad de estos 11 últimos partidos. Y calma, que hace nada era el Armageddon y ahora parece que Real Madrid y Barcelona están en crisis. Falso. Están ahí y siempre lo van a estar. Además, el Atlético ya sabe lo que es amargarle la vida al Barcelona. Por mucho que vengan los de siempre diciendo que el Atlético es inofensivo ante el equipo azulgrana. Así de primeras recuerdo ganar una Liga en el Camp Nou, eliminarles de una Supercopa de España con remontada incluida, imponerse en dos eliminatorias de cuartos de final de la Champions y ganarles 1-0 y 2-0 en 2021 y 2022 en el Metropolitano. Quizá lo que no le convenga al Atlético es dar lecciones y luego perder en casa 0-4, ¿no? Cada uno que se preocupe de lo suyo y el sábado hablamos.

Ahora bien.... ¿Cómo termino yo este artículo de opinión? Algo me ronda la cabeza. Me entra como un picorcito sabrosón por el cuerpo. Porque la verdad es que se ha quedado un día precioso para seguir aburriendo a muchos con el partido a partido. Venga, pues lo acabamos así. Partido a partido.