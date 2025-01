Año de Franco y franquistas famosos

Comienza el baile ideológico de 2025 con la cosa de Franco impuesta por el totalitarismo comunista y filo-terrorista del Ejecutivo de Sánchez. Está bien. No se asusten. Enfrenten el reto. Sí, de la necesidad, como dice el dictum estoico, hagamos virtud. Hagamos que este personal se entere de quién era realmente Franco y, sobre todo, quienes eran los franquistas, los buenos, los malos y los regulares y los que estando con Franco se pasaron en masa a los socialistas: Sí, vamos al lío, y mostremos quienes fueron los padres intelectuales del socialismo de alcantarilla y el separatismo criminal que lo apoya. Sí, nombremos a todos los franquistas de las cuatro etapas que, como mínimo, tuvo el Franquismo, para mostrarles a estos tipos quiénes son sus padres, sus padrastros o, quizá, no tienen ni eso. ¡Quizá no sean hijos de nadie! Vamos, valientes del PP y VOX, aquí está la batalla cultural.

Señalemos, demos y señales de quien son los padres intelectuales del totalitarismo de sanchista. Quiere el fulano de la Moncloa y toda su caterva de ex-etarras y separatistas que hablemos de Franco, pues hagámoslo sin miedo. Nada tengo en contra de quienes dan mil razones para no entrar en el debate. Quizá tenga algo de razón, pero el exceso de explicaciones ya no conduce a nada. Es cierto que entrar de hoz y coz y en el asunto es, en cierto, sentido, colaborar con el objetivo ideológico de la autocracia sanchista, a saber, borrar la idea de amnistía y reconciliación que ha funcionado desde la muerte de Franco hasta hoy. Pero no es menos cierto que quedarse cruzados de brazo, lamentándose como viejas plañideras de lo malo que es Sánchez y sus ideólogos estalinistas, es una forma de eludir el debate y, de paso, poner la otra parte de la cara para que te la rompa definitivamente la canalla golpista que ocupa el Gobierno, el Congreso y casi todo el resto de instituciones educativas y culturales.

Muévanse. No se arruguen. Los del PP déjense de boberías sobre ese chascarrillo del "comodín" del franquismo. Y enfrenten permanentemente las barbaridades sanchistas. Y los de VOX monten chiringos por todas parte para explicar lo que niega el régimen sanchista: la historia como partera de la vida cotidiana. Transformen, leche, las fuerzas de la historia de España en potencias ciudadanas. Intenten conectar pasado, presente y futuro de la historia contemporánea de España. Sí, sí, céntrese en las fechas que hagan falta de esa historia -el 31, el 36, 39, 75, 78, 82, 96, o 2004- pero pásenle el cepillo a contrapelo a ese pasado, aprendamos de él, rehistoricen, "memoricen" y hagan filosofía de la historia de España, hagan lo que sean pero háganlo ya, para enfrentar este desatino totalitario de celebrar la parca de Franco con 100 actos para 2025 para eliminar lo poco que queda de democracia. Cualquier cosa será vista con interés, salvo eludir el bulto. Hagan de una puñetera vez política. Es la dimensión de la historia más importante que tiene el ser humano. Salgan ya Feijóo y Abascal a la palestra. Digan algo contundente, claro y preciso contra este personal. Soy, siempre lo he sido, partidario de la piedad colectiva para acabar con toda secuela de los odios históricos. Sí, he practicado durante toda mi vida cierta desmemoria contra los odios africanos de la Guerra Civil, pero todo empieza a tener un límite. Es menester sacar a relucir quiénes son los padres intelectuales, si es que esto tiene padres, de lo que está sucediendo aquí y ahora. Implicar al árbitro de España, al Jefe del Estado, en el rollo de los cien actos de Sánchez, exige una respuesta política e ideológica de la Oposición.