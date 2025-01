¡Hasta el PNV apoya a Edmundo González Urrutia!

El PNV tiene una ocasión de oro para pasar a la historia como un partido democrático y fiable. El presidente del PNV, Antoni Ortuzar, junto al del PP, Alberto Núñez Feijóo, deberían acompañar a Edmundo González Urrutia a la toma de posesión de la Presidencia de Venezuela. Esa acción sería coherente con lo aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre y altamente instructiva para todos los defensores de la democracia. La teoría en la práctica, la poesía política parlamentaria, tiene una ocasión de oro el 10 de enero de de 2025. La unión de Ortuzar y Feijóo en el apoyo a González Urrutia sería algo más que un gesto coherente con la proposición no de ley presentada por el PP y aprobada en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PNV, en la que se instaba a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Significaría el triunfo de la política democrática. Una prueba de que es posible pasar de las musas al teatro.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, confirmó el apoyo de su partido a la propuesta del PP por razones morales: "El voto no admite matices, y desde luego la derrota de esta proposición no de ley supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente, y eso no lo podemos permitir. Es un momento en el que hay que optar, y el PNV va estar de lado de los derechos humanos y la democracia siempre". ¡Fantástico! Ahora sólo queda rematar la faena. Entrar a matar en corto y por derecho. Transformar en real lo aprobado en los papeles que eso es, sin duda alguna, un apartado esencial de la política. Primero, Aitor Ortuzar debe acompañar, junto a Feijóo, a González Urrutia. Y, después, si Sánchez sigue empecinado en respaldar a Maduro, retirarle su apoyo. El resto es engaño.

El asunto es meridianamente claro. Todos los gobiernos democráticos del mundo han reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Sólo las dictaduras y los regímenes de democradura, o sea de utilización de la democracia para instaurar definitivamente una dictadura, como es el caso del gobierno de Sánchez, no han reconocido que la Oposición venezolana ganó las elecciones con una amplia ventaja sobre Maduro. Sé bien que Sánchez y sus votantes ni sienten ni padecen ante este tipo de advertencia política. La materia gris de esa gente brilla por su ausencia. Sólo hay testosterona y chulería barriobajera. Pero quizá haya alguien en el entorno del PSOE capaz de procesar qué cosa puede significar para este Ejecutivo el apoyo prestado por el PNV a la Oposición venezolana. Mientras que el Gobierno de Sánchez sigue sin reconocer lo declarado por el Congreso y el Senado españoles por un lado, y el Parlamento Europeo por otro, a saber, que el único presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia, el PNV, uno de los partidos que apoya a este Ejecutivo, se ha desmarcado absolutamente de Sánchez. Y debería, sí, tener consecuencias inmediatas en la viabilidad del gobierno de Sánchez. En otras palabras, si el PNV no retira su apoyo a Sánchez, habrá que pensar que su apoyo al PP fue coyuntural y falso. Un engaño.

Sin embargo, a tenor del reciente comunicado de la Ejecutiva de los nacionalistas vascos en favor de González Urrutia parece que lo cosa va en en serio, porque exige que el próximo 10 de enero tome posesión como presidente de Venezuela Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro, para "respetar la soberanía popular" emanada de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Y, de acuerdo con las propuestas de Edmundo González Urrutia, hace una llamada al diálogo y a una negociación entre todas las fuerzas políticas venezolanas con el fin de impulsar "una transición política inclusiva en busca de la paz, las libertades y el Estado de Derecho", con el acompañamiento de la Comunidad Internacional. No se trata de un simple comunicado de apoyo, más o menos formal, sino que además hay todo un razonamiento político para mostrar su posición. Comienza levantando acta de lo evidente, a saber, el 28 de julio de 2024 Venezuela celebró sus últimas elecciones presidenciales y esa madrugada el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia, "sin que, a fecha de hoy, se hayan entregado las actas de escrutinio que avalen dicha victoria". Por el contrario, el comunicado del PNV destaca que la oposición ha sido "capaz de recabar actas digitalizadas correspondientes a más del 80% del total, arrojando un resultado del 67% a favor de Edmundo González Urrutia frente al 30% de Nicolás Maduro, lo que hace, en la práctica, irreversible ese resultado final". También señala que "la escasa observación internacional solvente que pudo acudir a las elecciones en Venezuela se ha pronunciado en este mismo sentido". Destaca también el PNV que "tanto el Panel de Expertos de Naciones Unidas como el Centro Carter declararon primeramente que el proceso electoral no cumplió con las medidas básicas de integración y de transparencia internacional que son esenciales para la realización de unas elecciones creíbles". Por otro lado, el documento constata que "la actualización del registro de electores y, sobre todo, las barreras para la inscripción en el padrón en el extranjero impidieron a mucha gente votar, y denunciaron finalmente que el Consejo Nacional Electoral no publicara ningún resultado que respaldara sus anuncios orales".

Todos los argumentos del PNV, en fin, a favor de González Urrutia son exactos, pero solo si retiran su apoyo al Gobierno de Sánchez creeremos que no son un brindis al sol. O peor, propios de partidos políticos tan ambiguos como cínicos y cobardes.