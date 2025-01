¿Dónde están ahora los de "el Atlético es el perrito faldero del Barcelona"?

No sé si saben cómo es ese juego o meme de las redes sociales que dice algo así como "dime que eres español sin decirme que eres español" y tienes que poner un ejemplo como la siesta, la tortilla o el jamón serrano. Pues bien, yo transformo la frase a "dime que te falta alguna primavera sin decirme que te falta alguna primavera". Y las respuestas serían "el Atlético nunca gana al Barcelona" o "el Atlético es el perrito faldero del Barcelona". ¿Por qué digo esto? Porque una mentira mil veces repetida no debe convertirse en verdad y los hechos acontecidos en las últimas semanas hacen que esas dos frases, aparte de mentira, denoten cierta ausencia de estaciones en la vida de algunas personas.

El Atlético en menos de un mes ha demostrado, aunque no lo necesitase, que su objetivo es ganar a todos los equipos a los que se enfrente y defender sus propios derechos seas quien sea el que se los quiera arrebatar. Es el Atlético de Simeone que le ganó dos ligas al Real Madrid y, ojo, también al Barcelona. Es el Atlético que le quitó una Liga a los culés en el mismísimo Camp Nou y que les eliminó 2 veces de la Champions y una de la Supercopa de Arabia Saudí. El mismo que les birló a Villa y Luis Suárez para que se vengaran de los azulgranas. Y también es el mismo que hace nada ganó 1-2 en Montjuic y que se ha atrevido a hacer lo que muchos no hacen por superamistades con Laporta: quejarse con un comunicado del caso Dani Olmo.

"El Atlético nunca gana al Barcelona". "El Atlético nunca emite comunicados ante otros equipos que no sean el Real Madrid". Mientras tanto el Atlético en menos de un mes,1-2 en territorio culé y comunicado por el caso Dani Olmo. Esto lo voy a repetir varias veces porque igual que se repiten falacias en torno a los rojiblancos, ahora esto debe ofrecer una respuesta idéntica o mayor en dirección contraria. ¿Dónde están los que llamaban perritos falderos al Atlético? ¿Qué hacen ahora con la actitud de su equipo con el caso Dani Olmo? Imagino que estarán poniendo el grito en el cielo llamando "perritos faldero" a otra persona o entidad. Ah no, que esto no funciona así. Lo de las primaveras imagino...

El Atlético emitió este jueves un comunicado quejándose de manera directa por la impunidad del Barcelona y por la decisión sobre el caso Dani Olmo del Consejo Superior de Deportes, el cual está controlado por el Gobierno. De un plumazo los rojiblancos mandan un mensaje que otros no mandan por súper amistades con el Barcelona y se lo mandan a Uribes, Pilar Alegría y Pedro Sánchez. A los amiguitos del duopolio del fútbol español. Si el Atlético va partido a partido, ellos van palco a palco, por lo visto.

Solo Las Palmas y Atlético han emitido comunicados quejándose de lo ocurrido. Mientras tanto, el domingo en Arabia Saudí, Real Madrid y Barcelona se darán las manos para ver otro Clásico. Un Superclásico de los que tanto les gustan. Pero... ¿Qué pasa si el partido lo gana el Barcelona con un gol de Dani Olmo? ¿Seguirán siendo súper amigos Laporta y Florentino? ¿Seguirá el Real Madrid callando con el caso Dani Olmo? ¿Veremos vídeos de Real Madrid TV sobre el caso? ¡Ojo que se vienen curvas!

Por cierto, a mí no me vale que los representantes del Real Madrid en la tierra del periodismo se quejen del caso Dani Olmo si no lo hace el club. No, no. Aquí que se queje oficialmente el club, que dispone además de una televisión capaz de denunciar absolutamente todo. Bueno, todo no. Todo lo que les digan entre susurros y de momento con Dani Olmo se nota y se palpa un curioso súper misterio.

En conclusión, menos moralinas y menos discursos alrededor del Atlético de Madrid. Gil Marín sí ha tomado cartas en el asunto con el caso Dani Olmo y en su día también intentó algo grupal con Negreira, sin embargo, no le apoyó la mayoría de los clubes. El Atlético emite comunicados cuando se agreden sus derechos y este es el mejor ejemplo posible. Así que la próxima vez que alguien llame "perrito faldero" a alguien o que piense que los rojiblancos son "amiguitos" del Barcelona, mejor que mire a su propio club porque lo mismo hay que poner un súper delante de "perrito" y de "amiguitos" y no refiriéndose al equipo de Simeone.